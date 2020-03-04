Як Оксана Самойлова змінилася після пластики

Російська модель, бізнесвумен, дружина репера Джигана Оксана Самойлова, яка в лютому 2020 року народила четверту дитину, часто чує на свою адресу критику і звинувачення в безлічі пластичних операцій.

Сама Самойлова стверджує, що своєю зовнішністю вона зобов'язана виключно природі, спорту та здоровому способу життя. Однак, якщо порівнювати фото Оксани в юності і зараз, можна помітити, що її обличчя змінилося, а бюст став значно більшим. Втім, OBOZREVATEL пропонує своїм читачам на власні очі побачити ці знімки і зробити висновки про те, які метаморфози відбулися в зовнішності знаменитості.

Оксана Самойлова після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Так, 31-річна Оксана Самойлова, як і більшість жінок, що вдаються до корекції зовнішності, не любить говорити на цю тему. Вона зізналася лише, що збільшила груди.

Але багато шанувальників зірки, порівнюючи її фото "до і після", прийшли до висновку, що пластика все ж мала місце.

Оксана Самойлова після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до і після пластики instagram.com/samoylovaoxana

До того ж, на думку фахівців у сфері пластичної хірургії, Самойлова скористалася такими послугами, як кантопластика (пластика повік, яка змінила розріз очей), лазерне шліфування шкіри в ділянці повік (яке прибрало темні круги і мішки під очима).

Також експерти відзначають, що зовнішність Оксани Самойлової змінили контурна пластика скул, губ, видалення грудок Біша (завдяки чому досягається витончена лінія щік), ринопластика (пластика носа), ліпофілінг сідниць (збільшення сідниць за допомогою імплантів), регулярні уколи ботоксу, гіалуронової кислоти і мезотерапія.

Оксана Самойлова і Джиган instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Усі ці процедури, за підрахунками фахівців, могли обійтися дружині Джигана в суму від 1 мільйона рублів (близько 379 тисяч гривень).

"Груди теж зроблені в мене, і це в мільярд разів краще, ніж усе розтягнуте й обвисле після пологів. Кожна дівчина хоче ставати кращою, а яким шляхом досягти комфортного для себе стану, вирішувати тільки нам самим... Може, через тиждень я передумаю і накачаю собі сідниці, як у Ніккі Мінаж", – зізналася якось сама Самойлова в своєму Instagram.

Нижче пропонуємо поглянути на старі фото Оксани Самойлової та фото, зроблені зараз, щоб побачити зміни, які відбулися в зовнішності дружини Джигана.

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до і після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до і після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до і після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до і після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до і після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до і після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до і після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова до і після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова після пластики instagram.com/samoylovaoxana

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Самойлова похвалилася стрункою фігурою в купальнику через сім днів після пологів.

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