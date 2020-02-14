Збільшила груди і скинула 25 кг: як зараз виглядає заборонена в Україні екс-суддя Х-фактор

Російська співачка Ірина Дубцова 14 лютого відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 38 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, як виглядала артистка на зорі своєї кар'єри, як вона змінилася і чому екс-суддя українського "Х-фактора" потрапила до бази українського центру "Миротворець" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ірина Дубцова фото: eg.ru

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Ірина Дубцова народилася 14 лютого 1982 року у Волгограді, Росія. З раннього дитинства майбутня зірка співала, розвивалася вокально і сценічно.

Наприкінці 90-х років Ірина навіть встигла стати учасницею групи "Девочки", проте залишила її в 2001-му.

Ірина Дубцова на проекті "Фабрика зірок 4", 2004 рік фото: eg.ru

У тому ж році закінчила Волгоградський муніципальний інститут мистецтв імені Серебрякова за фахом "Академічний спів".

У червні 2004 року Ірина Дубцова стала переможницею проекту "Фабрика зірок 4", де запам'яталася піснею власного авторства "О нем".

На конкурсі молодих виконавців "Нова хвиля 2004" вона посіла друге місце.

Після цього Дубцова випустила ще багато успішних пісень і написала багато хітів для інших виконавців.

Ірина Дубцова у 2011 році фото: eg.ru

Восени 2012 року Ірина Дубцова стала журі української версії вокального талант-шоу "X-Фактор" на каналі СТБ, зайнявши місце співачки Йолки і приєднавшись до шоумена Ігоря Кондратюка, білоруського репера Серьоги і музичного критика Сергія Сосєдова.

У 2014 році Дубцова покинула проект.

Ірина Дубцова на шоу "X-Фактор" фото: Pinterest

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2017 року Ірина Дубцова потрапила до бази волонтерського центру "Миротворець". Артистці закидають свідоме порушення державного кордону України.

Так, 2016 року співачка відвідала конкурс "Дитяча нова хвиля", який проходив в окупованому Криму, а у вересні 2017 року вона виступила на фестивалі "Смак Криму".

Ірина Дубцова на проекті "Фабрика зірок 4" фото: Pinterest

Відзначимо, якось Ірина Дубцова зізналася, що зробила пластику грудей після народження дитини і годування. Після вагітності бюст Ірини змінився і вона не була задоволена його виглядом.

При цьому артистка вважає за краще відкрито говорити про це. "Не бачу сенсу вигадувати фантастичні історії, звідки в моєму декольте замість першого розміру раптом з'явився третій", – каже Дубцова.

Ірина Дубцова фото: Pinterest

Часто в пресі обговорюють і вагу російської співачки. Ірина Дубцова ніколи не відрізнялася худорбою. В одному інтерв'ю співачка зазначила, що справа не в дієтах, а в сезонній алергії, від якої вона страждає кожен рік.

У період загострення доводиться приймати гормональні препарати. Коли ж алергени зникають, йдуть і зайві кілограми.

Ірина Дубцова з сином і колишнім чоловіком Романом Черніциним, солістом групи PLAZMA фото: eg.ru

А в 2018 році Ірині вдалося схуднути на 25 кг. За словами співачки, зайві калорії стали йти після того, як вона стала простіше ставитися до життя.

Дубцова вже давно веде здоровий спосіб життя, а також постійно вдається до послуг масажистів.

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