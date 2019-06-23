"Зажерливий покид*ок": мережу розлютив дурний жарт Слєпакова

Російський шоумен, комік і автор пісень Семен Слєпаков розлютив своїх підписників в Instagram жартом про зарплати лікарів.

Фоловери коміка розкритикували його за сарказм, адже Семен опублікував в Instagram фотографію в костюмі лікаря на тлі дорогезної іномарки з підписом: "А кажуть, у нас лікарям мало платять".

Гумор Семена оцінили не всі і коміку відразу ж почали писати обурені пости, де нарекли його "зажерливим покид*ком". "Лікарям платять мало, а Семену Слєпакову багато і він цим хвалиться. Це не смішно зовсім, плоско і противно", "Це не смішно, напевно, тому що я лікар! Працюю в 3-х лікарнях, в результаті набігає хоч якась сума для більш-менш нормального життя"," Як смішно, зажерливий покид*ок", - писали Степану під фото.

скрін Instagram Слепакова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Семен Слєпаков сполохав мережу провокаційним віршем, який написав з нагоди дня народження Володимира Леніна 22 квітня. У рядках він розповів про те, що "сто років тому всі сподівалися на світле майбутнє, кричали "Ура!" і при цьому вбивали один одного". Семен також уточнив, що в даний час в сучасній Росії нічого, по суті, не змінилося.

Його твір викликав бурхливу критику у користувачів мережі, які назвали гумориста "обмеженим і неосвіченим". Той в свою чергу грубо послав їх "на ***", зазначивши, що вони не мають права йому вказувати.

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