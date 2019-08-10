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"Зажерлася!" MARUV скасувала концерт в Україні та потрапила в скандал

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Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) скасувала концерт у Білгороді-Дністровському (Одеська область), запланований на 9 серпня.

Відповідну заяву вона зробила на своїй сторінці в Instagram, звинувативши у всьому організаторів, які займалися заходом.

"Друзі, щиро боляче і неприємно анонсувати вам цю новину, але, на жаль, іншого варіанту немає! Сьогоднішній запланований наш концерт в Одеській області "MUSIC UP FEST" (Аккерманська фортеця) не відбудеться. Більше двох місяців спільно з організаторами ми обговорювали і погоджували всі побутові та технічні нюанси, які необхідні для нашого виступу, але на наш подив зіткнулися з відвертою халатністю і непрофесіоналізмом з боку організаторів", – поскаржилася вона.

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За словами співачки, організатори нібито повністю підтверджували, а потім ігнорували умови, "не виконали жодного пункту технічного і побутового райдера, посилаючись на непереборні обставини".

MARUV

MARUV

instagram / maruvofficial

"Ми зробили все, щоб виступ сьогодні відбувся, але безсилі перед халатністю, непрофесіоналізмом і байдужістю, в першу чергу до людей, які витративши час і гроші, очікували наш виступ", – додала співачка.

У коментарях на MARUV накинулися з критикою. Багато хто помітив, що артистка "зазвіздилася", а також перерахували, чому, за їхньою інформацією, вона скасувала концерт.

"Скасовувати концерти – це показувати неповагу до своїх фанатів. За словами організаторів, Марув не сподобався номер, після чого було витребувано доплату в 2000 доларів", "Хочете запитати, чому вона не приїхала? Тому що: по-перше, вона не могла проїхати на своєму білому лімузині Затокою! По-друге, вона хотіла відпочити, а її зустріли журналісти. По-третє, їй типу дали ненормальний номер в готелі", "Зажерлася", "Ви кинули своїх шанувальників. Люди чекали, заплативши гроші. Багато хто важко працював, щоб відкласти на концерт. У Москві або Києві ви б собі такого не дозволили", – відреагували в коментарях.

! Важливим СКАСУВАННЯ КОНЦЕРТУ MARUV "MUSIC UP FEST" Друзі, щиро боляче і неприємно анонсувати Вам цю новину, але, на жаль, іншого варіанту немає! Сьогоднішній запланований наш концерт в Одеській області "MUSIC UP FEST" (Аккерманська фортеця)! ️НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ. Ми з командою привезли вам нереальне, найсексуальніше і саме провокаційне шоу, в яке планували занурити вас цієї ночі. Але! Більше двох місяців спільно з організаторами ми обговорювали і погоджували всі побутові і технічні нюанси, які необхідні для нашого виступу, але на наш подив зіткнулися з відвертою халатністю і непрофесіоналізмом з боку організаторів! Повністю підтверджуючи, а потім ігноруючи всі наші умови, організатори не виконали жодного пункту технічного і побутового райдера, посилаючись на непереборні обставини. Ми зробили все, щоб виступ сьогодні відбулося, але безсилі перед халатністю, непрофесіоналізмом і байдужістю, в першу чергу до людей, які витративши час і гроші, очікували наш виступ! За зрив нашого виступу, а також повернення грошей за квитки: Організатор: +380 68 293 8687 Олександр Ми щиро приносимо вам свої вибачення і вдячні кожному з вас за підтримку, а головне час, який ви витратили марно 🙏

Публікація від MARUV (@maruvofficial)

"Зажерлася!" MARUV скасувала концерт в Україні та потрапила в скандал
"Зажерлася!" MARUV скасувала концерт в Україні та потрапила в скандал
"Зажерлася!" MARUV скасувала концерт в Україні та потрапила в скандал
"Зажерлася!" MARUV скасувала концерт в Україні та потрапила в скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно MARUV опублікувала фото, в яких захопилася Росією і пообіцяла туди обов'язково повернутися, що викликало гнів прихильників з України.

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Особа
MARUV
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес скандали
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А ля зелевцы. Сами вырастили,сами куштуйте. Отличие:из-за зелелюбителей сядем усе.
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