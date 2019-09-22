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22 вересня • оновлено в 10:30
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"Завжди сподіваємося": в мережі згадали фатальні слова Заворотнюк про Фріске

1.7т Читати матеріал російською

У мережі спливли слова російської актриси Анастасії Заворотнюк, у якої нібито діагностували останню стадію раку головного мозку, адресовані Жанні Фріске.

Заворотнюк і Фріске неодноразово зустрічалися на зйомках різних шоу і одного разу знімалися разом у проекті Хвилина слави.

"Завжди сподіваємося": в мережі згадали фатальні слова Заворотнюк про Фріске
"Завжди сподіваємося": в мережі згадали фатальні слова Заворотнюк про Фріске
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"Ми завжди сподіваємося на чудо і віримо в мрію. Сьогодні згадалося, як кілька років тому на проекті Хвилина слави наш з Єгором Дружиніним дуже цікавий підопічний мріяв заспівати з Жанною Фріске, і ми її запросили. Вона приїхала, як завжди сяюча і життєлюбна, і в черговий раз подарувала всім свято. На жаль, не кожна мрія збувається і не у кожної історії в житті щасливий фінал. Це завжди важко, і вдвічі важче, коли все обривається на зльоті", - написала Заворотнюк під знімком Жанни Фріске.

Ми завжди сподіваємося на чудо і віримо в мрію. Сьогодні згадалося, як кілька років тому на проекті "Хвилина слави" наш з Єгором Дружиніна дуже цікавий підопічний мріяв заспівати з Жанною Фріске, і ми її запросили. Вона приїхала, як завжди сяюча і життєлюбна, і в черговий раз подарувала всім свято. На жаль, не кожна мрія збувається і не у кожної історії в житті щасливий фінал. Це завжди важко, і подвійно важче, коли все обривається на зльоті. Глибокі і найщиріші співчуття рідним і близьким.

Публікація від Анастасія Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

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Особи
Анастасія Заворотнюк Жанна Фріске
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