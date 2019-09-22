"Завжди сподіваємося": в мережі згадали фатальні слова Заворотнюк про Фріске

У мережі спливли слова російської актриси Анастасії Заворотнюк, у якої нібито діагностували останню стадію раку головного мозку, адресовані Жанні Фріске.
Заворотнюк і Фріске неодноразово зустрічалися на зйомках різних шоу і одного разу знімалися разом у проекті Хвилина слави.
"Ми завжди сподіваємося на чудо і віримо в мрію. Сьогодні згадалося, як кілька років тому на проекті Хвилина слави наш з Єгором Дружиніним дуже цікавий підопічний мріяв заспівати з Жанною Фріске, і ми її запросили. Вона приїхала, як завжди сяюча і життєлюбна, і в черговий раз подарувала всім свято. На жаль, не кожна мрія збувається і не у кожної історії в житті щасливий фінал. Це завжди важко, і вдвічі важче, коли все обривається на зльоті", - написала Заворотнюк під знімком Жанни Фріске.
Ми завжди сподіваємося на чудо і віримо в мрію. Сьогодні згадалося, як кілька років тому на проекті "Хвилина слави" наш з Єгором Дружиніна дуже цікавий підопічний мріяв заспівати з Жанною Фріске, і ми її запросили. Вона приїхала, як завжди сяюча і життєлюбна, і в черговий раз подарувала всім свято. На жаль, не кожна мрія збувається і не у кожної історії в житті щасливий фінал. Це завжди важко, і подвійно важче, коли все обривається на зльоті. Глибокі і найщиріші співчуття рідним і близьким.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
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