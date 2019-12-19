"Завжди підтримував": колишня учасниця "МастерШеф" зізналася в особистій трагедії

Учасниця дев'ятого сезону популярного кулінарного шоу "МастерШеф" Анастасія Погосова зізналася, що втратила коханого в автокатастрофі.

Про особисту трагедію вона розповіла в інтерв'ю виданню "КП в Україні", пояснивши, що це сталося під час зйомок проекту.

"Мій коханий приїжджав до мене, коли у нас був вихідний. Повертаючись додому, він загинув в автокатастрофі. Наступного дня я вийшла на зйомки. Це велика перемога над собою. Я розуміла, що у нас шоу, яке повинно тривати. Він дуже хотів, щоб я брала участь в проекті, завжди підтримував, казав, що я найкраща", – зізналася вона.

Анастасія Погосова на "МастерШеф" СТБ

За словами Погосової, зараз вона підтримує себе самостійно в складних ситуаціях. У соцмережах жінці пишуть багато добрих слів, а енергія доброзичливців її заряджає.

Анастасія Погосова перемогла на конкурсі краси СТБ

Анастасії – 42 роки, живе вона в Миколаєві. Восени українка перемогла в конкурсі для дівчат з пишними формами "Місіс світу плюс-сайз" в Індії. На "МастерШеф" її участь завершилося в 12 випуску.

Анастасія Погосова отримала корону на конкурсі краси instagram / anastasiiapogosova /

Анастасія Погосова зізналася в особистій трагедії instagram / anastasiiapogosova /

Анастасія Погосова instagram / anastasiiapogosova /

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 грудня стало відомо ім'я переможця шоу "МастерШеф 7". Ним став Вадим Бжезинський. Пізніше він розповів, на що збирався витратити 500 тисяч.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!