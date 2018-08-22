"Завжди був російським": скандальний режисер зробив заяву про Крим

Режисер і музикант Емір Кустуріца зробив заяву про Крим. Він прилетів на анексований півострів, щоб дати концерт у Ялті.

Перед виступом він розповів, чим йому подобається Крим. Про це повідомляє "Тsargrad.tv".

"Мені завжди подобається, коли погода хороша. У вас погода хороша, у вас дівчата красиві. У вас люди хороші. Це база хорошого концерту", - зазначив Кустуріца.

Режисер заявив, що Крим завжди був територією Росії. Також Кустуріца не став виключати, що півострів у майбутньому може стати знімальним майданчиком для його нового фільму.

"Мені сказали, що тут можна робити фільм. Чому ні? Мені дуже мило, що Крим російський. Це територія, яка завжди була російською", - заявив режисер.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, у вересні 2017 року Міністерство культури України за поданням Служби безпеки внесло Еміра Кустуріцу до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.