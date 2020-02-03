"Хвороба не знімає відповідальності за вчинки!" Заворотнюк звинуватили у зрадах чоловікові

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка хвора на рак головного мозку, звинуватили в зрадах її чоловікові, фігуристові Петру Чернишову.
Як повідомляє видання "Дни.ру", за словами користувачів мережі, "ніяка хвороба не може знятий з неї відповідальності за вчинки". А у чоловіка, який зберігає їй вірність під час хвороби, "повинен німб над головою світитися".
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Фото: teleprogramma.pro
"Ну, припустимо, Настя теж ніколи вірністю не відрізнялася. А якщо вона стільки часу важко хворіє, то у чоловіка, який залишається вірним, повинен німб над головою світитися і крила вирости. І ніяка хвороба не знімає з людини відповідальності за її вчинки", – заявили люди.
Однак знайшлися й ті, хто звинуватив в невірності чоловіка Заворотнюк. Коментатори зазначили, що Петро одружився з Анастасією заради популярності.
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Фото: imon.postimees.ee
"Чоловік любить дружину здорову, а брат сестру багату. На жаль. А цей ще і плейбой...", "Що з нього візьмеш. Якби не одружився з Заворотнюк, хто б його знав з його всесвітньою популярністю, сидів би тихо в провінції. Де наші чемпіони Росії? У них талантів не менше", – написали люди.
До слова, вже 12 років Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов живуть нібито в щасливому шлюбі. Але недавно в мережі з'явилися чутки про майбутнє розлучення подружжя. Вони поки нічим не підтверджені.
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Фото: aif.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості та може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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