"Хвороба не знімає відповідальності за вчинки!" Заворотнюк звинуватили у зрадах чоловікові

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка хвора на рак головного мозку, звинуватили в зрадах її чоловікові, фігуристові Петру Чернишову.

Як повідомляє видання "Дни.ру", за словами користувачів мережі, "ніяка хвороба не може знятий з неї відповідальності за вчинки". А у чоловіка, який зберігає їй вірність під час хвороби, "повинен німб над головою світитися".

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Фото: teleprogramma.pro

"Ну, припустимо, Настя теж ніколи вірністю не відрізнялася. А якщо вона стільки часу важко хворіє, то у чоловіка, який залишається вірним, повинен німб над головою світитися і крила вирости. І ніяка хвороба не знімає з людини відповідальності за її вчинки", – заявили люди.

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Однак знайшлися й ті, хто звинуватив в невірності чоловіка Заворотнюк. Коментатори зазначили, що Петро одружився з Анастасією заради популярності.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Фото: imon.postimees.ee

"Чоловік любить дружину здорову, а брат сестру багату. На жаль. А цей ще і плейбой...", "Що з нього візьмеш. Якби не одружився з Заворотнюк, хто б його знав з його всесвітньою популярністю, сидів би тихо в провінції. Де наші чемпіони Росії? У них талантів не менше", – написали люди.

До слова, вже 12 років Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов живуть нібито в щасливому шлюбі. Але недавно в мережі з'явилися чутки про майбутнє розлучення подружжя. Вони поки нічим не підтверджені.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Фото: aif.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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