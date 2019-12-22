Заворотнюк зустрічалася з Януковичем: цікавий факт

Актриса Анастасія Заворотнюк та політик Віктор Янукович перетиналися.

Справа була в 2010 році під час міжнародного автопробігу "Санкт-Петербург - Київ".

Його тоді проводила компанія "Газпром", яка, до речі, недавно висловила готовність заплатити Україні 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Автопробіг був приурочений до сторічного ювілею проведення першого міжнародного пробігу на приз імператора Миколи II.

Заворотнюк тоді брала участь в пробігу з російської сторони.

сайт Кремля

сайт Газпрому

І Янукович, будучи президентом України, зустрів тоді учасників пробігу в Україні, коли вони перетнули кордон. Тоді Янукович і тодішній президент РФ Дмитро Медведєв проїхали за кермом автомобілів "Перемога" від точки старту етапу, яка знаходиться в 26 кілометрах від російсько-українського кордону, до фінішу в українському місті Глухів Сумської області більше 60 кілометрів.

Дмитро Медведєв і Віктор Янукович сайт Кремля

Екіпаж sз Заворотнюк ті змагання не виграв.

сайт Газпрому

Переможцем автопробігу стала знімальна група телекомпанії "НТВ": кореспондент Єгор Коливанов, оператор Микита Чалих і інженер відеомонтажу Олексій Гайдамакін.

Друге місце зайняв український екіпаж: співак Віктор Павлик та директор артиста Ігор Атаманчук.

сайт Газпрому

Третє місце дісталося екіпажу московських блогерів: Олександру Попову (Russos) і Дмитру Якімцеву.

Відомої Заворотнюк стала завдяки серіалу "Моя прекрасна няня", де зіграла Вікторію Володимирівну Прутковську. Серіал виходив в 2004 - 2009 рр.

До речі, його одним з режисерів був Олексій Кірющенко, який також зняв "Слугу народу" з Володимиром Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Заворотнюк важко хвора – за непідтвердженою інформацією у неї рак мозку.

Янукович в 2014 році втік до Росії.

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