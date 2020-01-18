Заворотнюк з чоловіком "засікли" у Таїланді: мережу розлютив обман

Російську актрису Анастасію Заворотнюк з чоловіком Петром Чернишовим нібито помітили на курорті в Таїланді.
Такою новиною вибухнуло видання "Версія.Інфо", чию інформацію підхопили і інші російські ресурси.
Також був опублікований знімок зоряної пари з відпочинку, на якому важко щось розгледіти, оскільки зроблений занадто з далекої відстані.
"Заворотнюк з чоловіком"
versiya.info
"Заворотнюк з чоловіком"
versiya.info
Проте, стверджується, що статура, постава і загальний вигляд фігури видає в дівчині зірку "Моєї прекрасної няні".
Користувачі мережі гнівно відреагували на таку новину, висловивши впевненість, що ресурс просто піариться.
Новина про Заворотнюк
versiya.info
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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