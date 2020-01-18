Заворотнюк з чоловіком "засікли" у Таїланді: мережу розлютив обман

Російську актрису Анастасію Заворотнюк з чоловіком Петром Чернишовим нібито помітили на курорті в Таїланді.

Такою новиною вибухнуло видання "Версія.Інфо", чию інформацію підхопили і інші російські ресурси.

Також був опублікований знімок зоряної пари з відпочинку, на якому важко щось розгледіти, оскільки зроблений занадто з далекої відстані.

"Заворотнюк з чоловіком" versiya.info

"Заворотнюк з чоловіком" versiya.info

Проте, стверджується, що статура, постава і загальний вигляд фігури видає в дівчині зірку "Моєї прекрасної няні".

Користувачі мережі гнівно відреагували на таку новину, висловивши впевненість, що ресурс просто піариться.

Новина про Заворотнюк versiya.info

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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