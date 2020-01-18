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19 січня • оновлено в 00:10
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Заворотнюк з чоловіком "засікли" у Таїланді: мережу розлютив обман

9.8т
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Російську актрису Анастасію Заворотнюк з чоловіком Петром Чернишовим нібито помітили на курорті в Таїланді.

Такою новиною вибухнуло видання "Версія.Інфо", чию інформацію підхопили і інші російські ресурси.

Також був опублікований знімок зоряної пари з відпочинку, на якому важко щось розгледіти, оскільки зроблений занадто з далекої відстані.

Новини
"Дуже страшна ситуація": зірка "Моєї прекрасної няні" висловилася про стан Заворотнюк
"Заворотнюк з чоловіком"

"Заворотнюк з чоловіком"

versiya.info

"Заворотнюк з чоловіком"

"Заворотнюк з чоловіком"

versiya.info

Проте, стверджується, що статура, постава і загальний вигляд фігури видає в дівчині зірку "Моєї прекрасної няні".

Користувачі мережі гнівно відреагували на таку новину, висловивши впевненість, що ресурс просто піариться.

Новина про Заворотнюк

Новина про Заворотнюк

versiya.info

Заворотнюк з чоловіком "засікли" у Таїланді: мережу розлютив обман
Заворотнюк з чоловіком "засікли" у Таїланді: мережу розлютив обман
Заворотнюк з чоловіком "засікли" у Таїланді: мережу розлютив обман
Заворотнюк з чоловіком "засікли" у Таїланді: мережу розлютив обман
Заворотнюк з чоловіком "засікли" у Таїланді: мережу розлютив обман
Заворотнюк з чоловіком "засікли" у Таїланді: мережу розлютив обман
Заворотнюк з чоловіком "засікли" у Таїланді: мережу розлютив обман

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Таїланд
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