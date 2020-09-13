Заворотнюк вперше за довгий час "засвітилася" в Instagram
Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час зробила публікацію в Instagram на честь річниці її весілля з чоловіком Петром Чернишовим.
Знаменитість опублікувала зворушливі знімки, на яких видно дитячі малюнки і букет квітів.
"Подарунок від донечки на 12-ту річницю весілля. І просто найкраща творчість", - підписала публікацію артистка.
Шанувальники Заворотнюк прийшли у захват від цієї публікації і зізналися, що раді бачити її знову в Instagram. Фанати також приєдналися до привітання зірок з річницею весілля і побажали акторці якнайшвидшого одужання.
До слова, вчора, 12 вересня, Заворотнюк і Чернишов відзначали 12 річницю весілля. OBOZREVATEL вирішив згадати, як зароджувалися стосунки зіркової пари.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
в ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Акторка продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Навесні 2020 року акторку виписали з клініки і вона нібито продовжила терапію вдома.