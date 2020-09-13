Заворотнюк вперше за довгий час "засвітилася" в Instagram

Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час зробила публікацію в Instagram на честь річниці її весілля з чоловіком Петром Чернишовим.

Знаменитість опублікувала зворушливі знімки, на яких видно дитячі малюнки і букет квітів.

"Подарунок від донечки на 12-ту річницю весілля. І просто найкраща творчість", - підписала публікацію артистка.

Привітання з річницею весілля Заворотнюк і Чернишова від дітей.

Перші кадри в Instagram Заворотнюк за довгий час.

Подарунок на річницю від дітей Заворотнюк і Чернишова.

Букет квітів на річницю весілля від дітей Заворотнюк і Чернишова.

Заворотнюк вперше за довгий час опублікувала фото в Instagram.

Шанувальники Заворотнюк прийшли у захват від цієї публікації і зізналися, що раді бачити її знову в Instagram. Фанати також приєдналися до привітання зірок з річницею весілля і побажали акторці якнайшвидшого одужання.

Поздоровлення шанувальників з річницею весілля Заворотнюк і Чернишова.

Фанати зізналися, що раді бачити Заворотнюк знову в Instagram.

Користувачі мережі побажали акторці якнайшвидшого одужання.

До слова, вчора, 12 вересня, Заворотнюк і Чернишов відзначали 12 річницю весілля. OBOZREVATEL вирішив згадати, як зароджувалися стосунки зіркової пари.

Як повідомляв OBOZREVATEL :