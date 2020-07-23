Заворотнюк вирішила дати велике інтерв'ю на ТБ про своє лікування – ЗМІ
Російські ЗМІ повідомили, що онкохвора актриса Анастасія Заворотнюк готується дати детальне інтерв'ю на телебаченні про своє лікування.
Стан здоров'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня" покращився, тому вона хоче поділитися з шанувальниками подіями, які з нею відбулися за останній рік, пише портал Popcake.
Крім цього, актриса вирішила розповісти про інноваційне лікування, яке зараз застосовує за порадами лікарів. Очікується, що Анастасія з'явиться в ефірі одного з ток-шоу і розповість про боротьбу з раком та емоційні переживання.
Відзначимо, раніше в мережі показали, в яких умовах проживає актриса Анастасія Заворотнюк після виписки з клініки, де вона проходила лікування від онкології. Так, з лікарні вона повернулася в свій особняк у елітному селищі Підмосков'я.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня 2019 року стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.