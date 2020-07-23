Російські ЗМІ повідомили, що онкохвора актриса Анастасія Заворотнюк готується дати детальне інтерв'ю на телебаченні про своє лікування.

Стан здоров'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня" покращився, тому вона хоче поділитися з шанувальниками подіями, які з нею відбулися за останній рік, пише портал Popcake.

Крім цього, актриса вирішила розповісти про інноваційне лікування, яке зараз застосовує за порадами лікарів. Очікується, що Анастасія з'явиться в ефірі одного з ток-шоу і розповість про боротьбу з раком та емоційні переживання.

Заворотнюк вирішила розповісти про інноваційне лікування 24 Канал

Відзначимо, раніше в мережі показали, в яких умовах проживає актриса Анастасія Заворотнюк після виписки з клініки, де вона проходила лікування від онкології. Так, з лікарні вона повернулася в свій особняк у елітному селищі Підмосков'я.

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