Заворотнюк вирішила дати велике інтерв'ю на ТБ про своє лікування – ЗМІ

Ольга Веркалець Люди 12:45, 23.07.2020

Російські ЗМІ повідомили, що онкохвора актриса Анастасія Заворотнюк готується дати детальне інтерв'ю на телебаченні про своє лікування.

Стан здоров'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня" покращився, тому вона хоче поділитися з шанувальниками подіями, які з нею відбулися за останній рік, пише портал Popcake.

Крім цього, актриса вирішила розповісти про інноваційне лікування, яке зараз застосовує за порадами лікарів. Очікується, що Анастасія з'явиться в ефірі одного з ток-шоу і розповість про боротьбу з раком та емоційні переживання.

Заворотнюк вирішила розповісти про інноваційне лікування
24 Канал

Відзначимо, раніше в мережі показали, в яких умовах проживає актриса Анастасія Заворотнюк після виписки з клініки, де вона проходила лікування від онкології. Так, з лікарні вона повернулася в свій особняк у елітному селищі Підмосков'я.

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