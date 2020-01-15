Стало відомо про сумне день народження Заворотнюк в лікарні

Донька російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна відзначила свій день народження в лікарні разом з мамою.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash", свято вона вирішили перенести в палату через стан артистки. Зазначається, що крім доньки, до Заворотнюк приїхав і її син Майкл, а також 76-річна мама з помічницею. Вони привезли з собою все для того, щоб провести цей день з актрисою, яка хворіє на рак.

Анастасія Заворотнюк з дочкою Ганною Фото: viva.ua

За словами інсайдерів, лікування актриса проходить в новій клініці, де щодня проводяться необхідні реабілітаційні процедури.

Заворотнюк з сім'єю Фото: hellomagazine.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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