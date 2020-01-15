Стало відомо про сумне день народження Заворотнюк в лікарні

Донька російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна відзначила свій день народження в лікарні разом з мамою.
Як повідомляє Telegram-канал "Mash", свято вона вирішили перенести в палату через стан артистки. Зазначається, що крім доньки, до Заворотнюк приїхав і її син Майкл, а також 76-річна мама з помічницею. Вони привезли з собою все для того, щоб провести цей день з актрисою, яка хворіє на рак.
Анастасія Заворотнюк з дочкою Ганною
Фото: viva.ua
За словами інсайдерів, лікування актриса проходить в новій клініці, де щодня проводяться необхідні реабілітаційні процедури.
Заворотнюк з сім'єю
Фото: hellomagazine.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!