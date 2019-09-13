Заворотнюк у комі: ЗМІ повідомили про різке погіршення стану актриси

Російські ЗМІ повідомили про те, що популярну актрису, зірку серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасію Заворотнюк, у якій запідозрили останню стадію раку головного мозку, ввели в медикаментозну кому.

Зокрема, РЕН ТВ передає, що лікарі пішли на радикальні заходи через вкрай важкий стан артистки.

Відзначається, що медики опрацьовують стратегію подальших дій. Все ще вирішується питання про проведення Заворотнюк операції – в такому її стані це може бути небезпечно.

Заворотнюк ввели в кому teleprogramma.pro

Telegram канал Yobajur також пише, що 48-річну актрису ввели в кому. Повідомляється, що на тлі важкої хвороби у неї почався набряк мозку і запалення легенів.

При цьому, представник актриси Стас Христов спростував факт госпіталізації Заворотнюк, про яку стало відомо раніше. Він заявив, що заслужена артистка РФ планує сама розповісти про своє самопочуття в ефірі одного з федеральних каналів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.

Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляді актриси і повідомили про її госпіталізацію.

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