Заворотнюк таємно побувала на зйомках шоу Малахова – ЗМІ
Російська акторка Анастасія Заворотнюк таємно приїхала на зйомки шоу Андрія Малахова.
Як повідомив російський інформаційний ресурс МК, про візит артистки не знали навіть співробітники програми.
Крім того, інтригу в новину про ефір з Заворотнюк додав директор програми Малахова. Його ухильні слова лише додали шанувальникам впевненості в тому, що акторка незабаром з'явиться на телебаченні.
Також видання Popcake.tv запевнило, що Заворотнюк приїжджала в павільйон кіностудії імені Горького, проте її візит тримався в суворій таємниці.
"Нам сказали, виходити з гримерок і адміністраторських кімнат заборонено. Приїде акторка, яку ніхто не повинен бачити", – поділився адміністратор однієї з продакшн-компаній.
Як стверджують співробітники, чутки про записи "Прямого ефіру" з Заворотнюк ходять вже давно.
"Нас навіть попросили вимкнути смартфони", – зазначила адміністратор шоу Малахова.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
2019 стало відомо, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що акторка потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
2020, через рік лікування знайомі Заворотнюк розповіли, що хіміотерапія кардинально змінила зовнішність зірки.