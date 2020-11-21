Заворотнюк таємно побувала на зйомках шоу Малахова – ЗМІ

Російська акторка Анастасія Заворотнюк таємно приїхала на зйомки шоу Андрія Малахова.

Як повідомив російський інформаційний ресурс МК, про візит артистки не знали навіть співробітники програми.

Крім того, інтригу в новину про ефір з Заворотнюк додав директор програми Малахова. Його ухильні слова лише додали шанувальникам впевненості в тому, що акторка незабаром з'явиться на телебаченні.

Також видання Popcake.tv запевнило, що Заворотнюк приїжджала в павільйон кіностудії імені Горького, проте її візит тримався в суворій таємниці.

"Нам сказали, виходити з гримерок і адміністраторських кімнат заборонено. Приїде акторка, яку ніхто не повинен бачити", – поділився адміністратор однієї з продакшн-компаній.

Як стверджують співробітники, чутки про записи "Прямого ефіру" з Заворотнюк ходять вже давно.

"Нас навіть попросили вимкнути смартфони", – зазначила адміністратор шоу Малахова.

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