Заворотнюк раптово пішла на поправку: один повідомив останні новини

Хвора на рак російська актриса Анастасія Заворотнюк пішла на поправку. Її перестали мучити головні болі, від яких зірка страждала останнім часом.

Про це розповів друг фігуриста Петра Чернишова на умовах анонімності "Комсомольской правде". За його словами, раніше Заворотнюк була лежачою хворою, тепер же вона ходить, нормально чує і розмовляє.

До артистці навіть стали привозити однорічну дочку Мілу.

"Вона відчуває себе набагато краще. Якщо раніше головні болі мучили Настю так, що вона не могла спати, то зараз все нормалізувалося. Болі не турбують. І з зором стало краще", – сказав друг фігуриста.

Він також додав, що пухлину вдалося вдало видалити, не торкнувшись здорових клітин. У Заворотнюк з'явився хороший апетит, але зараз артистка дотримується спеціальної дієти через те, що набрала вагу. Також актрисі ставлять спеціальні крапельниці: у неї беруть кров, насичують її певними ліками і елементами, після чого вводять назад.

Поки медики очікують, як поведе себе організм Заворотнюк далі.

Заворотнюк пішла на поправку mediacratia.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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