"Ми всі молимося!" Стало відомо про зміни стану Заворотнюк

Самопочуття російської акторки, відомої за роллю в серіалі "Моя прекрасна няня", Анастасії Заворотнюк, у якої діагностували рак головного мозку (гліобластому), покращилося.

Про це в своєму Instagram написав продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін. Він розповів про наближене до артистки джерело.

"Дуже обережно, дуже акуратно скажу, що найстрашніші прогнози не збійснюються і Насті стає краще. Вона, начебто, йде на поправку", – зазначив Разін.

У Заворотнюк рак: акторці стало краще utro.ru

"На жаль, моє джерело, яке раніше контактувало з лікарем Насті, зараз з нею не спілкується. Але з тих повідомлень, які приходять мені, їй дійсно стає краще і ми всі молимося, щоб її здоров'я відновилося і вона, якнайшвидше повернулася до нас. Насте, ми всі молимося за тебе!" – додав продюсер.

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