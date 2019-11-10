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10 листопада • оновлено в 08:49
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"Ми всі молимося!" Стало відомо про зміни стану Заворотнюк

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Самопочуття російської акторки, відомої за роллю в серіалі "Моя прекрасна няня", Анастасії Заворотнюк, у якої діагностували рак головного мозку (гліобластому), покращилося.

Про це в своєму Instagram написав продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін. Він розповів про наближене до артистки джерело.

"Дуже обережно, дуже акуратно скажу, що найстрашніші прогнози не збійснюються і Насті стає краще. Вона, начебто, йде на поправку", – зазначив Разін.

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У Заворотнюк рак: акторці стало краще

У Заворотнюк рак: акторці стало краще

utro.ru

"На жаль, моє джерело, яке раніше контактувало з лікарем Насті, зараз з нею не спілкується. Але з тих повідомлень, які приходять мені, їй дійсно стає краще і ми всі молимося, щоб її здоров'я відновилося і вона, якнайшвидше повернулася до нас. Насте, ми всі молимося за тебе!" – додав продюсер.

Дуже обережно, дуже акуратно скажу, що найстрашніші прогнози не збуваються і Насті стає краще. Вона, начебто, йде на поправку. На жаль, мій джерело, який раніше контактував з лікарем Настею, зараз з нею не спілкується. Але з тих повідомленнями, які приходять до мене, Насті дійсно стає краще і ми всі молимося, щоб її здоров'я відновилося і вона, як можна швидше, повернулася до нас. Настя, ми всі молимося за тебя.🙏

Публікація від Андрій Разін "Ласкавий Май" (@razin_andrei_lm)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Гліобластома
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Он Алекс
Он Алекс
В ООН будут судить Россию-агрессора. Международный суд ООН объявил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России.....
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