"Ми всі молимося!" Стало відомо про зміни стану Заворотнюк

Самопочуття російської акторки, відомої за роллю в серіалі "Моя прекрасна няня", Анастасії Заворотнюк, у якої діагностували рак головного мозку (гліобластому), покращилося.
Про це в своєму Instagram написав продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін. Він розповів про наближене до артистки джерело.
"Дуже обережно, дуже акуратно скажу, що найстрашніші прогнози не збійснюються і Насті стає краще. Вона, начебто, йде на поправку", – зазначив Разін.
У Заворотнюк рак: акторці стало краще
utro.ru
"На жаль, моє джерело, яке раніше контактувало з лікарем Насті, зараз з нею не спілкується. Але з тих повідомлень, які приходять мені, їй дійсно стає краще і ми всі молимося, щоб її здоров'я відновилося і вона, якнайшвидше повернулася до нас. Насте, ми всі молимося за тебе!" – додав продюсер.
Дуже обережно, дуже акуратно скажу, що найстрашніші прогнози не збуваються і Насті стає краще. Вона, начебто, йде на поправку. На жаль, мій джерело, який раніше контактував з лікарем Настею, зараз з нею не спілкується. Але з тих повідомленнями, які приходять до мене, Насті дійсно стає краще і ми всі молимося, щоб її здоров'я відновилося і вона, як можна швидше, повернулася до нас. Настя, ми всі молимося за тебя.🙏
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше повідомлялося, що жінка потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані, її ввели в медикаментозну кому.
У мережі також писали, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк при тямі і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня з'явилася інформація про те, що Заворотнюк виписали з лікарні. Відзначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
7 листопада Заворотнюк перервала мовчання в соцмережах, написавши пост про свого чоловіка.
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