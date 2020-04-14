Заворотнюк повернулася в соцмережі й опублікувала фото з Чернишовим
Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком, повернулася в соцмережі й вперше за кілька місяців опублікувала нові фото.
Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася знімками зі своїм чоловіком Петром Чернишовим.
На фото Чернишов катається на льоду разом зі своєю колегою фігуристкою Тетяною Навкою. Такими знімками Анастасія привітала спортсменку з днем народження – 13 квітня Навці виповнилося 45 років.
"Сьогодні День народження у красуні й чемпіонки, прекрасної партнерки Петра за льодовими шоу Тетяни Навки! Здоров'я, благополуччя, кохання, ще більш яскравих горизонтів, ще більш сміливих планів і ще більш грандіозного виконання всіх ідей та мрій! Дякую за дружбу й підтримку! З любов'ю, від Насті і Петра", – написала Заворотнюк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.