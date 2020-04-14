Заворотнюк повернулася в соцмережі й опублікувала фото з Чернишовим

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком, повернулася в соцмережі й вперше за кілька місяців опублікувала нові фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася знімками зі своїм чоловіком Петром Чернишовим.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов МК

На фото Чернишов катається на льоду разом зі своєю колегою фігуристкою Тетяною Навкою. Такими знімками Анастасія привітала спортсменку з днем народження – 13 квітня Навці виповнилося 45 років.

"Сьогодні День народження у красуні й чемпіонки, прекрасної партнерки Петра за льодовими шоу Тетяни Навки! Здоров'я, благополуччя, кохання, ще більш яскравих горизонтів, ще більш сміливих планів і ще більш грандіозного виконання всіх ідей та мрій! Дякую за дружбу й підтримку! З любов'ю, від Насті і Петра", – написала Заворотнюк.

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