Заворотнюк покинула Росію – ЗМІ

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком, покинула межі Росії і поїхала до Італії.

Таку заяву зробили росЗМІ, зокрема, про це пише видання ВокругТВ.

Анастасія Заворотнюк КП

Повідомляється, що близькі знаменитості, випробувавши можливості російської медицини, вирішили відправити актрису на лікування до Італії.

Підтвердженням цього, як стверджують ЗМІ, є і той факт, що не так давно дочка Заворотнюк Ганна була помічена на відпочинку в Римі. Видання припускає, що, можливо, дівчина поїхала до Італії не відпочивати, а доглядати за мамою в лікарні.

Анастасія Заворотнюк з донькою Ганною tvc.ru

Крім того, повідомляється, що оплатити лікування Заворотнюк в Італії могла фігуристка Наомі Ленг.

Анастасія Заворотнюк naviny.by

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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