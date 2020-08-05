Заворотнюк погодилася на складний експеримент в лікуванні раку – ЗМІ

Хвору на рак російську актрису Анастасію Заворотнюк лікують експериментальною вакциною на основі імунних клітин.

За даними ЗМІ, засіб виготовляли спеціально для неї. Сім'я актриси нібито вибрала метод, запропонований лікарями у Санкт-Петербурзі, пише "Комсомольская правда".

"Це експериментальна вакцина на основі імунних клітин. Вони розпізнають " чужі" клітини і "навчають" імунну систему їх атакувати. Її виготовляють індивідуально для кожного хворого", – розповів виданню завідувач лабораторією проліферації клітин Інституту молекулярної біології Петро Чумаков.

Анастасія Заворотнюк лікується експериментальною вакциною BB.lv

Лікар не став розкривати нюансів, як протікає лікування Заворотнюк – рідні не хочуть афішувати.

"Курс лікування може розтягнутися і два роки тривати, якщо працює і зростання пухлини затих", – зазначив він.

При цьому є ще й вірусний метод, який не пройшов клінічні випробування і знаходиться в стадії розробки. Його пропонували близьким "прекрасної няні", але вони відмовилися.

"Доклінічні випробування проходять добровольці. У нас є позитивний досвід лікування хворих четвертої стадії раку, від яких лікарі відмовилися. Ми даємо наш препарат безкоштовно людям, готовим йти на ризики", – додав Чумаков.

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