Заворотнюк погодилася на складний експеримент в лікуванні раку – ЗМІ
Хвору на рак російську актрису Анастасію Заворотнюк лікують експериментальною вакциною на основі імунних клітин.
За даними ЗМІ, засіб виготовляли спеціально для неї. Сім'я актриси нібито вибрала метод, запропонований лікарями у Санкт-Петербурзі, пише "Комсомольская правда".
"Це експериментальна вакцина на основі імунних клітин. Вони розпізнають " чужі" клітини і "навчають" імунну систему їх атакувати. Її виготовляють індивідуально для кожного хворого", – розповів виданню завідувач лабораторією проліферації клітин Інституту молекулярної біології Петро Чумаков.
Лікар не став розкривати нюансів, як протікає лікування Заворотнюк – рідні не хочуть афішувати.
"Курс лікування може розтягнутися і два роки тривати, якщо працює і зростання пухлини затих", – зазначив він.
При цьому є ще й вірусний метод, який не пройшов клінічні випробування і знаходиться в стадії розробки. Його пропонували близьким "прекрасної няні", але вони відмовилися.
"Доклінічні випробування проходять добровольці. У нас є позитивний досвід лікування хворих четвертої стадії раку, від яких лікарі відмовилися. Ми даємо наш препарат безкоштовно людям, готовим йти на ризики", – додав Чумаков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Навесні 2020 року актрису виписали з клініки і вона нібито продовжила терапію будинку.