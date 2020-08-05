Заворотнюк погодилася на складний експеримент в лікуванні раку – ЗМІ
Анастасія Заворотнюк. Експрес газета
Хвору на рак російську актрису Анастасію Заворотнюк лікують експериментальною вакциною на основі імунних клітин.
За даними ЗМІ, засіб виготовляли спеціально для неї. Сім'я актриси нібито вибрала метод, запропонований лікарями у Санкт-Петербурзі, пише "Комсомольская правда".
"Це експериментальна вакцина на основі імунних клітин. Вони розпізнають " чужі" клітини і "навчають" імунну систему їх атакувати. Її виготовляють індивідуально для кожного хворого", – розповів виданню завідувач лабораторією проліферації клітин Інституту молекулярної біології Петро Чумаков.
Анастасія Заворотнюк лікується експериментальною вакциною BB.lv
Лікар не став розкривати нюансів, як протікає лікування Заворотнюк – рідні не хочуть афішувати.
"Курс лікування може розтягнутися і два роки тривати, якщо працює і зростання пухлини затих", – зазначив він.
При цьому є ще й вірусний метод, який не пройшов клінічні випробування і знаходиться в стадії розробки. Його пропонували близьким "прекрасної няні", але вони відмовилися.
"Доклінічні випробування проходять добровольці. У нас є позитивний досвід лікування хворих четвертої стадії раку, від яких лікарі відмовилися. Ми даємо наш препарат безкоштовно людям, готовим йти на ризики", – додав Чумаков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Навесні 2020 року актрису виписали з клініки і вона нібито продовжила терапію будинку.