МоваЯзык

Топтеми:

Заворотнюк погодилася на складний експеримент в лікуванні раку – ЗМІ

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
2,2 т.
Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк. Експрес газета

Хвору на рак російську актрису Анастасію Заворотнюк лікують експериментальною вакциною на основі імунних клітин.

За даними ЗМІ, засіб виготовляли спеціально для неї. Сім'я актриси нібито вибрала метод, запропонований лікарями у Санкт-Петербурзі, пише "Комсомольская правда".

"Це експериментальна вакцина на основі імунних клітин. Вони розпізнають " чужі" клітини і "навчають" імунну систему їх атакувати. Її виготовляють індивідуально для кожного хворого", – розповів виданню завідувач лабораторією проліферації клітин Інституту молекулярної біології Петро Чумаков.

Анастасія Заворотнюк лікується експериментальною вакциною

Анастасія Заворотнюк лікується експериментальною вакциною BB.lv

Лікар не став розкривати нюансів, як протікає лікування Заворотнюк – рідні не хочуть афішувати.

"Курс лікування може розтягнутися і два роки тривати, якщо працює і зростання пухлини затих", – зазначив він.

При цьому є ще й вірусний метод, який не пройшов клінічні випробування і знаходиться в стадії розробки. Його пропонували близьким "прекрасної няні", але вони відмовилися.

"Доклінічні випробування проходять добровольці. У нас є позитивний досвід лікування хворих четвертої стадії раку, від яких лікарі відмовилися. Ми даємо наш препарат безкоштовно людям, готовим йти на ризики", – додав Чумаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

шоу-бизнесНовини РосіїАнастасія Заворотнюк
Поділитися в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди