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12 грудня • оновлено в 15:48
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Заворотнюк після звістки про параліч оновила Інстаграм

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Актриса Анастасія Заворотнюк в ніч на 12 грудня оновила Інстаграм – додала сторіс.

У сторіс актриса помістила інформацію з акканута Інстаграма "Підтримка Анастасії Заворотнюк".

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Там, зокрема, міститься реакція сім'ї артистки на новину про її параліч.

Заворотнюк після звістки про параліч оновила Інстаграм

OBOZREVATEL передавав цю заяву сім'ї.

Інформацію телеграм-каналу Mash про те, що у Заворотюк назавжди паралізувала частину тіла, близькі назвали страшилкою.

При цьому вони підтвердили, що зірка "Моєї прекрасної няні" бореться з хворобою.

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 грудня Mash дав нову інформацію про Заворотнюк – у неї нібито з'явилася загроза тромбозу.

З літа 2019 року Заворотнюк не з'являлася на публіці. Пишуть, що у неї рак мозку.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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