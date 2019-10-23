Заворотнюк перервала тривале мовчання

Донька хворий на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна після 12 днів мовчання опублікувала в соцмережах нове фото.
Так, відповідним знімком дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала на тлі цегляної стіни у світлій блузці та картатому піджаку. Зазначимо, що кадр Заворотнюк-молодша не підписала, до того ж закрила можливість його коментувати.
Анастасія Заворотнюк з донькою Анною
Фото: hellomagazine.com
Дочка Заворотнюк Анна
Фото з Instagram
Нагадаємо, що недавно Анна розмістила у своєму акаунті пост з вдячністю до всіх, хто підтримав сім'ю на тлі чуток про хворобу її мами. Вона також зазначила, що сім'я буде публікувати інформацію про те, що відбувається на її офіційній сторінці.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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