Заворотнюк перервала тривале мовчання

Донька хворий на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна після 12 днів мовчання опублікувала в соцмережах нове фото.

Так, відповідним знімком дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала на тлі цегляної стіни у світлій блузці та картатому піджаку. Зазначимо, що кадр Заворотнюк-молодша не підписала, до того ж закрила можливість його коментувати.

Анастасія Заворотнюк з донькою Анною Фото: hellomagazine.com

Дочка Заворотнюк Анна Фото з Instagram

Новини Мати Заворотнюк помітили на кладовищі

Нагадаємо, що недавно Анна розмістила у своєму акаунті пост з вдячністю до всіх, хто підтримав сім'ю на тлі чуток про хворобу її мами. Вона також зазначила, що сім'я буде публікувати інформацію про те, що відбувається на її офіційній сторінці.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!