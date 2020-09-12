Заворотнюк і Чернишов одружилися 12 років тому: як зароджувалася історія кохання

Російську артистку і зірку серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасію Заворотнюк і фігуриста Петра Чернишова по праву називають однією з найміцніших і красивих пар шоу-бізнесу. Вони пережили не тільки злети, але і падіння – наразі акторка вже більше року бореться з онкологічним захворюванням, а її чоловік весь час перебуває біля неї, і здається, саме завдяки його коханню зірка йде на поправку.

На честь річниці весілля Заворотнюк і Чернишова, OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з історією кохання фігуриста і акторки.

Перше знайомство зірок сталося під час шоу "Танці на льоду. Оксамитовий сезон 2007 року. Тоді Чернишов був учасником, а Заворотнюк ведучою проєкту. Як зізнавався Петро, він буквально був убитий красою акторки і закохався в неї з першого погляду.

Сама Заворотнюк назвала першу зустріч з Чернишовим "електричним зарядом".

"Ми побачилися у перший знімальний день, який завжди буває дуже метушливим. Я пробігала повз учасників, вже у сукні для знімання, з укладеним волоссям, і побачила молодого чоловіка. Ми зустрілися поглядами, і я відчула: моє. Це було схоже на електричний розряд ", - згадувала в інтерв'ю зірка.

Пізніше Чернишов зробив акторці пропозицію. Під час відпочинку на Сардинії фігурист вийшов з хвиль з діамантовим кільцем у руках, встав на одне коліно і попросив дівчину стати його дружиною.

"Це схоже на щастя. Здавалося б мало настати звикання, а може, з'явитися роздратування. Але немає. Я чекала цього моменту - ось зараз-зараз все пройде, все закінчиться. Все ж проходить. Про це написано багато книг. Але час минав , а почуття залишалася незмінним. і я перестала чекати, боятися і просто прийняла положення справ як даність. Ну нічого не дратує мене в Петі. Абсолютно нічого ", - поділилася історією знаменитість.

Заради Заворотнюк фігурист Чернишов кинув кар'єру в Америці і повернувся у Росію. 12 вересня 2008 року зіркова пара таємно одружилася. Через місяць новоспечені молодята обвінчалися у міській церкві Воскресіння Христового у Криму.

У віці 47 років Заворотнюк подарувала своєму чоловікові доньку Мілу, народження якої зірки ретельно приховували. Пізніше стало відомо, що дівчинка народилася у жовтні 2018 року.

Заворотнюк не раз зізнавалася в інтерв'ю, що секрет їх ідеальних стосунків в тому, що зірка завжди йде на поступки чоловікові, а іноді із задоволенням виконує капризи. Також зірка відзначала, що для гармонійних стосунків в парі повинна бути не тільки пристрасть, але і кохання.

"Глибоке почуття дозволить людям і пробачити, і зрозуміти, і піти назустріч партнеру, і пережити всі негаразди", - розповідала артистка.

У 2019 року в мережі з'явилися чутки про те, що Заворотнюк хвора на рак. Однак родичі не підтверджували чутки. У травні 2020 року директор Інституту молекулярної біології РАН Олександр Макаров підтвердив діагноз актриси – глиобластома.

Зараз пара переживає не найкращі часи, проте, завдяки новітнім технологіям і коханню чоловіка, який її постійно підтримує, Заворотнюк з успіхом відновлюється і йде на поправку.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!