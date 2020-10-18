Заворотнюк хотіла вперше вийти в прямий ефір після раку, – Малахов
Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк одужує після довгого лікування від раку.
Так, під час ефіру програми "Привіт, Андрію!", присвяченої дню народження Миколи Баскова, Малахов розповів, що Заворотнюк вийшла з ним на зв'язок.
Також стало відомо, що артистка хотіла подзвонити прямо в студію, щоб привітати співака.
"Сьогодні Настя хотіла зробити тобі сюрприз і навіть подзвонити в цю студію. Я знаю, ви спілкуєтеся, дружите", – повідомив телеведучий.
Басков розчулився вчинком Заворотнюк і відповів, що він переживає за акторку, оскільки він також пережив подібне зі своєю близькою людиною. Батько артиста хворів важким захворюванням кілька років, поки не пішов із життя минулого року.
Басков сподівається, що доля, сила волі акторки і медицина створять диво, і Заворотнюк незабаром видужає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Акторка продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Навесні 2020 року акторку виписали з клініки і вона нібито продовжила терапію вдома.