Заворотнюк бореться з раком: з'явилося ексклюзивне відео з клініки

Фігурист, чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, у якої підозрюють гліобластому, Петро Чернишов відвідав одну з клінік Москви, де може проходити лікування його дружина.
Він був одягнений у спортивну куртку і джинси, а обличчя приховувала кепка. Ексклюзивне відео опублікувала "Москва 24".
Не так давно біля тієї ж клініки помітили старшу дочку Заворотнюк Анну. При цьому офіційний представник актриси Стас Христовий заявив, що йому більше не можна говорити про її здоров'я.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд актриси і повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На фоні хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.
Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що актрису могли відключити від інтенсивної терапії.
ЗМІ повідомили, що актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
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