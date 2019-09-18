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18 вересня • оновлено в 07:21
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Заворотнюк бореться з раком: з'явилося ексклюзивне відео з клініки

3.9т Читати матеріал російською

Фігурист, чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, у якої підозрюють гліобластому, Петро Чернишов відвідав одну з клінік Москви, де може проходити лікування його дружина.

Він був одягнений у спортивну куртку і джинси, а обличчя приховувала кепка. Ексклюзивне відео опублікувала "Москва 24".

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Не так давно біля тієї ж клініки помітили старшу дочку Заворотнюк Анну. При цьому офіційний представник актриси Стас Христовий заявив, що йому більше не можна говорити про її здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія Москва
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