Заворотнюк бореться з раком: з'явилося ексклюзивне відео з клініки

Фігурист, чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, у якої підозрюють гліобластому, Петро Чернишов відвідав одну з клінік Москви, де може проходити лікування його дружина.

Він був одягнений у спортивну куртку і джинси, а обличчя приховувала кепка. Ексклюзивне відео опублікувала "Москва 24".

Не так давно біля тієї ж клініки помітили старшу дочку Заворотнюк Анну. При цьому офіційний представник актриси Стас Христовий заявив, що йому більше не можна говорити про її здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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