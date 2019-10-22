Заворотнюк бореться з раком: стала відома вартість лікування в елітній клініці

Зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк бореться з онкологічним захворюванням. Актрисі діагностували рак мозку. За повідомленнями ЗМІ, зараз Заворотнюк лікується в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці.

Актриса знаходиться під цілодобовим спостереженням лікарів. Лікування в реабілітаційному центрі коштує близько 100 тисяч рублів на добу, пише "СтарХит".

Анастасія Заворотнюк minsknews.by

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Половина суми йде на оплату палати класу люкс, а інша - на медичні послуги.

Клініка розташована не так далеко від селища Крекшино, де живе Анастасія. Кілька років тому актриса обзавелася там розкішним котеджем вартістю в 72 мільйони рублів.

Актриса Анастасія Заворотнюк РІА

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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