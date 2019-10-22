Заворотнюк бореться з раком: стала відома вартість лікування в елітній клініці

Зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк бореться з онкологічним захворюванням. Актрисі діагностували рак мозку. За повідомленнями ЗМІ, зараз Заворотнюк лікується в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці.
Актриса знаходиться під цілодобовим спостереженням лікарів. Лікування в реабілітаційному центрі коштує близько 100 тисяч рублів на добу, пише "СтарХит".
Анастасія Заворотнюк
minsknews.by
Половина суми йде на оплату палати класу люкс, а інша - на медичні послуги.
Клініка розташована не так далеко від селища Крекшино, де живе Анастасія. Кілька років тому актриса обзавелася там розкішним котеджем вартістю в 72 мільйони рублів.
Актриса Анастасія Заворотнюк
РІА
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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