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22 жовтня • оновлено в 12:59
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Заворотнюк бореться з раком: стала відома вартість лікування в елітній клініці

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Зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк бореться з онкологічним захворюванням. Актрисі діагностували рак мозку. За повідомленнями ЗМІ, зараз Заворотнюк лікується в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці.

Актриса знаходиться під цілодобовим спостереженням лікарів. Лікування в реабілітаційному центрі коштує близько 100 тисяч рублів на добу, пише "СтарХит".

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

minsknews.by

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Мати Заворотнюк помітили на кладовищі

Половина суми йде на оплату палати класу люкс, а інша - на медичні послуги.

Клініка розташована не так далеко від селища Крекшино, де живе Анастасія. Кілька років тому актриса обзавелася там розкішним котеджем вартістю в 72 мільйони рублів.

Актриса Анастасія Заворотнюк

Актриса Анастасія Заворотнюк

РІА

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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