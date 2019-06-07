"Заводиш!" Варнава вразила мережу еротичним танцем

Російська телеведуча, зірка Comedy Woman Катерина Варнава вразила шанувальників еротичним відео.

Відповідний ролик знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона у відвертому чорному боді танцювала разом з колегою по цеху Дівою Скулкіною (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Скоро новий сезон", — написала Варнава.

Катерина Варнава Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Катерини Варнави, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Катерина Варнава оголила груди Фото з Instagram

Катерина Варнава Фото з Instagram

Катерина Варнава сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Катерина Варнава Фото з Instagram

Катерина Варнава повністю оголилася Фото з Instagram

Катерина Варнава топлес Фото з Instagram

Катерина Варнава гола в ліжку Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Варнава поділилася з шанувальниками відвертим фото. На ньому вона позувала топлес, прикривши інтимні частини тіла великим капелюхом.

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