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Завідувала дитячим садком: українська реперка потрапила на сторінки Vogue

1.8тЧитати матеріал російською

Колишня завідувачка дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом Alyona Alyona, стала героїнею статті в модному глянці Vogue.

У матеріалі розповіли, як вона пройшла шлях становлення від звичайного продавця до популярної української реперки, дебютний альбом якої в рамках тижня показав багатотисячне охоплення.

Уточнюється, що Савраненко була касиром у супермаркеті, продавала косметику на базарі та працювала вихователькою. Вона має вчений ступінь у сфері психології. Дівчина з Кіровоградської області давно хотіла займатися музикою.

Завідувала дитячим садком: українська реперка потрапила на сторінки Vogue

Її життя круто змінилося, коли вона вперше почула композицію Coolio "Gangsta's Paradise" в 12 років. Через кілька років батько купив альбом Емінема The Eminem Show.

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"Це змінило мій світ. Коли ви пишете звичайну пісню, поп-пісню, у вас є тільки кілька рядків. В одному рядку всього кілька слів, а інформації так мало. Тому, коли ви читаєте реп, ви можете розповісти цікавішу історію. Тому я почала читати реп, щоб розповідати більше історій", – зізналася Савраненко.

Завідувала дитячим садком: українська реперка потрапила на сторінки Vogue

Вона розповіла, що спочатку її творчість багатьом не подобалося. Їй говорили, що "жінки повинні готувати борщ", навіть вибір мови потрапив під критику, адже всі друзі розмовляли російською. Тому Олена вирішила писати для себе, адже це її хобі.

Після подій на Майдані в 2014 році вона зважилася писати українською, тим більше, що мова стала широко використовуватися в країні.

"Я говорю про себе і про людей, яких я знаю, які поруч зі мною, нормальні українці і молоді люди. Я кажу, що люди повинні приймати нас такими, якими ми є, і повинні вірити в нас і дозволяти нам робити те, що ми хочемо", – пояснила реперка.

Її підхід до музики різко виділяє з натовпу. В Україні не так багато реп-виконавців, а жінок у цій сфері – ще менше. Савраненко не підтримує будь-яку конкретну естетику у відносно новому просторі України.

Завідувала дитячим садком: українська реперка потрапила на сторінки Vogue

Як повідомляв OBOZREVATEL, Alyona Alyona стала набирати популярність після публікації роликів на каналі в Youtube. Її дебютний кліп на україномовну пісню "Рибки за склом" був оприлюднений в середині жовтня. 30 листопада вона випустила нове реп-відео на пісню "Відчиняй".

8 квітня вона випустила кліп на сингл "Пушка", який є заголовним у дебютному альбомі з однойменною назвою.

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Місце
Україна
Теги
музикашоу-бизнесрепер
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Южный Гарик
Южный Гарик
Это че за кусок сала?
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