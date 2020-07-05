Завершене розслідування справи по ДТП з Єфремовим: що буде з актором

Розслідування кримінальної справи стосовно актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в центрі Москви 8 червня, завершене.

Потерпіла сторона – родичі загиблого Сергія Захарова, почали знайомство з матеріалами справи. Вони вимагатимуть компенсації від артиста в суді, повідомив "Інтерфакс".

"Слідчі дії завершені у справі Єфремова. Найближчим часом очікується, що сторони приступлять до ознайомлення з матеріалами справи, після чого її буде направлено до прокуратури для затвердження обвинувального висновку та подальшого направлення до суду", – розповіло джерело виданню.

Єфремов і його адвокат Пашаєв РБК

У свою чергу, адвокат Єфремова Ельман Пашаєв підтвердив завершення слідчих дій у справі.

"Так, але в зв'язку з підпискою про нерозголошення, ніяких інших подробиць сказати не можу", – уклав він.

Адвокат постраждалої сторони Олександр Добровінський зазначив, що потерпілі в понеділок починають знайомитися з матеріалами справи, обсяг якоъ, за його словами, становить 5 томів.

"Я думаю, що розслідування завершилося, раз нас покликали на ознайомлення з матеріалами", – зазначив Добровінський.

Розслідування у справі Єфремова завершилось РБК

Також Добровінський розповів, що потерпілі в ході судового процесу мають намір заявити цивільні позови до Єфремова щодо компенсації заподіяної шкоди. Однак розголошувати деталі позовних вимог адвокат поки не став.

Відзначимо, Єфремову загрожує до 12 років колонії за вчинену в нетверезому стані ДТП. Його адвокат поки не озвучує чіткі прогнози, проте вважає, що максимальне покарання – малоймовірне.

Адвокат потерпілої сторони Добровінський раніше припустив, що Єфремову можуть обрати в якості запобіжного заходу умовний термін. Таким чином йому вдасться уникнути в'язниці. При цьому він вказав, що умовний термін, ймовірно, буде досягати 5-6 років максимум.

Відзначимо, незадовго до завершення попереднього розслідування Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в ДТП. Раніше йому також був поставлений діагноз "хронічний алкоголізм", що може вплинути на обрання покарання судом. До того ж, акторові довічно буде заборонено водити автомобіль.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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