"Завдав 26 ударів тупим предметом": син скандального Алібасова жорстко побив коханку

Син російського продюсера і музиканта Барі Алібасова, який недавно отруївся рідиною для прочищення труб "Кріт", жорстко побив 28-річну коханку Марину Клюєву.

Так, він почав з нею зустрічатися в березні цього року. За словами офіційного представника дівчини Олександра Бенхіна, Алібасов-молодший і раніше піднімав руку на свою пасію. Однак останньою краплею стало те, коли під час однієї зі сварок чоловік завдав дівчині 26 ударів тупим предметом. Після побиття Маша втекла до себе на батьківщину, в Калінінград. Там вона пройшла експертизу, яка встановила побої легкої тяжкості, повідомляє "СтарХит".

Барі Алібасов-молодший Фото з Instagram

Алібасов-молодший жорстко побив коханку Фото: Starhit

Марія запевняє, що Барі постійно піднімав на неї руку Фото: Starhit

"У січні в Калінінграді у Алібасова-молодшого з'явилася донька. Він в ці дні загуляв з Марією Клюєвою. Між ними виникли сильні почуття, і з того часу вони більше не розлучалися. У березні пара переїхала в Москву. Маша скаржилась мені, що Барі піднімав на неї руку мало не з першого дня їхніх відносин. 23 вересня Алібасов-молодший сильно побив дівчину. Вдома, в Калінінграді, Клюєва пройшла судмедекспертизу. Я, як юрист, можу сказати, що побої не такі вже й серйозні, тому раджу сторонам помиритися", — розповів Олександр.

Дівчина жила з Барі близько півроку Фото: Starhit

Зараз Клюєва перебуває в Калінінграді Фото: Прес-Хата

Алібасов-молодший жорстко побив коханку Фото: Прес-Хата

Зазначається, що Алібасов-молодший і його представники не коментують інцидент. Чи буде постраждала подавати в суд на кривдника — поки теж залишається загадкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син Барі Алібасова, який недавно отруївся рідиною для прочищення труб "Кріт", заробив на хворобу батька 20 мільйонів рублів і зник.

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