"Зацідив би примадонній!" Костюшкін розповів про неприємний інцидент з Пугачовою

Російський співак Стас Костюшкін згадав, як впав на примадонну Аллу Пугачову під час виступу на "Новій хвилі" у 2014 році.

Так, за словами артиста, він тоді вперше виступав під фонограму і без танцпідтримки. І для того, щоб зробити номер динамічнішим, Костюшкін відправився в зал, де сиділи головні зірки естради, серед яких була і примадонна. Співак спробував встати на перегородку, за якою була Пугачова, і, як він зазначив, "мало не зацідив співачці". Про це Костюшкін розповів в інтерв'ю програмі "Алена, блин!" (відео дивіться нижче).

Алла Пугачова і Стас Костюшкін

"На фестивалі вирішили заспівати під фонограму. Прийшов на репетицію, всім артистам щось дають, а мені не дали навіть танцюристів. Лещенко каже: "Ти сам впораєшся!" Почався концерт, я співаю і розумію, що є місце, де сидить президія: Пугачова. Галкін, Басков та інші зірки. Туди якось ходив Енріке Іглесіас і стрибав на конструкції. Але в ньому 75 кілограмів, а в мені під 100. І я, значить, йду і співаю. Алла Борисівна геніальна – вона все прораховує і заперечливо хитає мені головою. А слідом я стаю ногою на цю перегородку і вона піді мною розвалилася як сніг. Якби я не займався дзюдо 5 років, то зацідив би примадонні, я б лобом заїхав їй в голову. Ми б потім ще пів концерту її виносили", – розповів Костюшкін.

Стас Костюшкін впав на Пугачову під час виступу

Він також додав, що відразу після інциденту Пугачова покинула зал. Однак співакові вдалося зустрітися зі співачкою на наступний день на дні народження Лайми Вайкуле та публічно попросити вибачення.

Стас Костюшкін Скріншот з відео

"Я вибачився й Алла Борисівна мені каже, що нічого страшного. Ну, синяк – синяк ми замажемо, а півмільйона переглядів залишиться! Вона мене так заспокоїла, я їй дуже вдячний", – зазначив Костюшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комік Максим Галкін показав на відео свою імениту 71-річну дружину, легендарну співачку Аллу Пугачову. Вона дефілювала біля свого будинку.

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