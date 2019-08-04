"Заткніться!" Кравець розлютила мережу хамською поведінкою

Актриса студії "Квартал 95" і проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець обурила прихильників хамською поведінкою. Так, артистка показала процес написання сценарію для гумористичного шоу.
У ролику актори Кварталу працюють над створенням сценки. Відео опубліковано в соціальній мережі Instagram.
Олена Кравець
UAportal
В кінці відео Кравець, обговорюючи з колегами сценарій, різко говорить "Заткнись! Заткнись!".
Ось де народжується магія сміху, Який скоро Заповнена собою весь зал Літнього Театру "морвокзалу". Одеса, Готуємося веселитися тобі до сліз! До зустрічі 13 серпня. Хто ще не купивши квитки, ПОСИЛАННЯ в профілі. # вечернійквартал # вечірнійквартал # читка # кварталмощьсіла # квартал95 # kvartal95
"Не думала, що Оленка так може. Аж засмутили", "Нічого страшного, ну сказала вона так і що тут такого? Вона теж людина, може не в настрої або зла на кого-то", "Як грубо повелася Кравець! Ну ось як можна таке своїм колегам кричати? Мені було-б соромно за таку поведінку ", - пишуть в мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець продемонструвала стильний лук на зйомках нового випуску шоу "Ліга сміху" в Одесі. Шанувальники оцінили образ артистки.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.