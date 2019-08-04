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"Заткніться!" Кравець розлютила мережу хамською поведінкою

8.7т Читати матеріал російською

Актриса студії "Квартал 95" і проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець обурила прихильників хамською поведінкою. Так, артистка показала процес написання сценарію для гумористичного шоу.

У ролику актори Кварталу працюють над створенням сценки. Відео опубліковано в соціальній мережі Instagram.

Олена Кравець

Олена Кравець

UAportal

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В кінці відео Кравець, обговорюючи з колегами сценарій, різко говорить "Заткнись! Заткнись!".

"Не думала, що Оленка так може. Аж засмутили", "Нічого страшного, ну сказала вона так і що тут такого? Вона теж людина, може не в настрої або зла на кого-то", "Як грубо повелася Кравець! Ну ось як можна таке своїм колегам кричати? Мені було-б соромно за таку поведінку ", - пишуть в мережі.

"Заткніться!" Кравець розлютила мережу хамською поведінкою
"Заткніться!" Кравець розлютила мережу хамською поведінкою
"Заткніться!" Кравець розлютила мережу хамською поведінкою

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець продемонструвала стильний лук на зйомках нового випуску шоу "Ліга сміху" в Одесі. Шанувальники оцінили образ артистки.

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Олена Кравець
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Малороссы-они такие,хамовитые.
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Харченко Александр
Харченко Александр
Новость шокирующая. Наверное вся мировая пресса только об этом и пишет.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кравец лидер ей можно))))
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