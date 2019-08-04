"Заткніться!" Кравець розлютила мережу хамською поведінкою

Актриса студії "Квартал 95" і проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець обурила прихильників хамською поведінкою. Так, артистка показала процес написання сценарію для гумористичного шоу.

У ролику актори Кварталу працюють над створенням сценки. Відео опубліковано в соціальній мережі Instagram.

Олена Кравець UAportal

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В кінці відео Кравець, обговорюючи з колегами сценарій, різко говорить "Заткнись! Заткнись!".

"Не думала, що Оленка так може. Аж засмутили", "Нічого страшного, ну сказала вона так і що тут такого? Вона теж людина, може не в настрої або зла на кого-то", "Як грубо повелася Кравець! Ну ось як можна таке своїм колегам кричати? Мені було-б соромно за таку поведінку ", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець продемонструвала стильний лук на зйомках нового випуску шоу "Ліга сміху" в Одесі. Шанувальники оцінили образ артистки.

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