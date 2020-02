Колишній голлівудський кінопродюсер Гарві Вайнштейн визнаний винним у сексуальному насильстві за двома пунктами звинувачення в суді.

Втім, як відомо, з жовтня 2017 року майже 80 жінок звинуватили продюсера в сексуальних домаганнях. Серед них були й знамениті актриси, як-от Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Ума Турман та інші. Хто і як свого часу став жертвами сексуальної залежності Гарві Вайнштейна – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Гарві Вайнштейн визнаний винним у сексуальному насильстві thetimes.co.uk

Так, 67-річний Гарві Вайнштейн свого часу він був одним із найвпливовіших продюсерів Голлівуду. Фільми, створені за його участі, неодноразово завойовували премію "Оскар" у різних номінаціях, зокрема як найкращий фільм.

Саме тому артистки, які постраждали від домагань продюсера, вважали за краще мовчати про те, що трапилося, – через страх втратити роботу.

Однак у жовтні 2017 року прогримів гучний скандал, коли в пресі спливли неймовірні факти про домагання й сексуальне насильство з боку Вайнштейна.

Гарві Вайнштейн Getty Images

Виявилося, що його жертвами в різні роки ставали ще юні акторки, серед них Азія Ардженто, Міра Сорвіно, Розанна Аркетт, Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Ума Турман та інші.

Згідно з розслідуванням The New York Times, окрім артисток, які приховували скандальні епізоди співпраці з Вайнштейном, продюсеру вдалося залагодити ще щонайменше вісім подібних конфліктів з асистентками, декількома моделями й співробітницями його однойменної компанії The Weinstein Company.

Більшість жертв Вайнштейна посилаються на схожий сценарій: той запрошував їх у номер нібито для особистої бесіди, де з'являвся в одному лише халаті або ще гірше – голяка, починав "розпускати руки" та схиляти жінок до сексу.

Ешлі Джадд першою заявила про домагання Вайнштейна Getty Images

Свої нездорові нахили Вайнштейн супроводжував обіцянками всіляко сприяти просуванню ще юних акторок кар'єрними сходами. Тим, хто не погодився і зумів вирватися, продюсер платив за мовчання або просив зберігати таємницю в обмін на співпрацю.

Першою про домагання Гарві Вайнштейна, не називаючи його імені, заявила актриса Ешлі Джадд ще в 2015 році. Зірка зазначила, що, приїхала до Голлівуду, аби обговорити з ним можливу співпрацю.

Вона піднялася до продюсера в номер, де він запропонував їй масаж. Та відмовилася, після чого була позбавлена будь-яких пропозицій від компанії Вайнштейна.

Роуз Макгавен Getty Images

У 1997 році з домаганнями впливового продюсера зіткнулася і актриса Роуз Макгавен. Вона розповіла, що Вайнштейн також приставав до неї в номері готелю, однак пізніше залагодив конфлікт у позасудовому порядку.

Водночас потерпілі не зізнаються, скільки платив Вайнштейн своїм жертвам за мовчання. Втім, журналістам вдалося дізнатися, що сума варіювалася від 80 тисяч до 150 тисяч доларів.

Ромола Гарай Getty Images

Першою на інформацію про домагання Вайнштейна відреагувала зірка фільму "Спокута" Ромола Гарай. Вона зізналася, що її інцидент з продюсером трапився у 2000 році, їй було тоді 18.

"Як у будь-якої іншої жінки в індустрії, у мене було "персональне інтерв'ю" у Вайнштейна. Після прослуховування потрібно було, щоб він особисто схвалив твою кандидатуру", – розповіла Гарай.

Як завжди, в своєму номері Вайнштейн зустрів дівчину в одному халаті.

Лорен Сівіан Getty Images

А в 2007 році на вечірці Гарві Вайнштейн нібито затиснув актрису і телеведучу Лорен Сівіан у кут, звелівши стулити пельку, і став мастурбувати, поки не досягнув оргазму. У поліцію про те, що трапилося, заявляти Лорен не стала, оскільки побоювалася скандалу й самого продюсера, який мав великий вплив у кіноіндустрії.

Актриса Зої Брок 1997 року була змушена ховатися у ванній Вайнштейна. За її розповіддю, вона познайомилася з продюсером у віці 23 років на Канському кінофестивалі – обманом він відвіз її до готелю, де традиційно пішли наполегливі пропозиції зробити дівчині масаж.

Зої Брок Getty Images

Донька режисера Даріо Ардженто, актриса Азія Ардженто також 1997 року не зуміла уникнути орального сексу з Вайнштейном. Вона зізналася, що зараз звинувачує себе за те, що не змогла дати відсіч домаганням.

Схоже трапилося і з молодою тоді акторкою Люсією Еванс.

Вона розповіла пресі, що Вайнштейн покликав її до себе на зустріч в офіс, але, коли вона прийшла, розстібнув штани і змусив зайнятися з ним оральним сексом.

Люсія Еванс Getty Images

На відміну від багатьох інших, актриса Розанна Аркетт зуміла відбитися від домагань Вайнштейна, але, як вона зізналася журналістам, кінопродюсер протягом багатьох років псував їй життя.

Зі свого боку Гвінет Пелтроу розповіла, що страждала від домагань продюсера, коли їй було 22. Актриса також не відповіла на недвозначні дотики Вайнштейна.

Гвінет Пелтроу та Бред Пітт Getty Images

У тому, що трапилося, вона зізналася лише Бреду Пітту, з яким саме тоді перебувала в стосунках.

Услід за багатьма мовчання порушила й Анджеліна Джолі. Вона зізналася, що в 90-ті отримувала небажані натяки і пропозиції від Вайнштейна, але відкинула їх: "У молодості я пережила поганий досвід з Гарві Вайнштейном, вирішила ніколи більше з ним не працювати і попередити про це інших".

Анджеліна Джолі Getty Images

А зірка фільму Вайнштейна "Кримінальне чтиво" Ума Турман розповіла, що в 90-х продюсер запросив її до свого номеру, штовхнув її на ліжко і спробував зґвалтувати.

Ума Турман Getty Images

Після скандалу, що спалахнув, рада директорів The Weinstein Company – Роберт Вайнштейн, Ленс Маєр, Річард Кенігсберг і Тарака Бен Аммар – повідомила Гарві Вайнштейну, що його робота з компанією припинена.

Крім того, після викриття Вайнштейна від нього пішла дружина, з якою вони виховували двох дітей.

Що ж стосується самого продюсера, журналістам вдалося дізнатися, що він звернувся до місцевої клініки з метою вилікуватися від сексуальної залежності. Водночас Вайнштейн попросив вибачення в усіх, кого образив своєю поведінкою, і попросив дати йому другий шанс.

Гарві Вайнштейн і його дружина Джорджина Чапмен Getty Images

"Я визнаю, що моя поведінка завдала багато болю моїм колегам, і я прошу пробачення за це. Я намагаюся змінитися ось уже 10 років, і повірте, це не можна зробити за один вечір. Я прошу дати мені другий шанс, але розумію, що для цього мені потрібно ще дуже багато попрацювати над собою", – зробив офіційну заяву продюсер.

Нагадаємо, Вайнштейну раніше загрожувало від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення. 24 лютого суд присяжних у Нью-Йорку визнав голлівудського продюсера винним у сексуальному насильстві.

Вердикт винесли за двома статтями: зґвалтування третього ступеня і сексуальний злочин першого ступеня – домагання. За декількома пунктами звинувачення (зґвалтування першого ступеня і "хижацьке насильство"), за які йому загрожувало довічне ув'язнення, Вайнштейн був виправданий.

Гарві Вайнштейн Getty Images

Поки не винесено вирок за ще двома звинуваченнями в сексуальному насильстві. Під час суду сам Вайнштейн не визнавав себе винним. На нього все ще чекає суд у Лос-Анджелесі, де йому висунуті звинувачення у зґвалтуванні й сексуальному насильстві щодо двох жінок у 2013 році. До цього часу продюсер перебуватиме в камері.

