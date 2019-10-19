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19 жовтня • оновлено в 15:07
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Засунули в шухляду і залили бетоном: у США по-звірячому вбили відому модель (18+)

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Тіло американської моделі Есмеральди Гонсалес, яка працювала в сфері розваг для дорослих, знайшли в пустелі Невада через п'ять місяців після зникнення.

За даними видання Las Vegas Review-Journal, труп отруєної 24-річної дівчини лежав у шухляді, залитий бетоном.

За попередніми даними, у вбивстві моделі підозрюють 45-річного сусіда Крістофера Престіпіно. У судових документах стверджується, що злочинець зробив жертві ін'єкцію засобу для чистки басейну, а на шиї також знайдено сліди удушення.

Підозрюваний у вбивстві моделі

Підозрюваний у вбивстві моделі

Дівчина пропала ще 31 травня. За даними слідства, в день вбивства вона перебувала в будинку Престіпіно, який дав їй метамфетамін і прив'язав до ліжка.

убита модель

убита модель

instagram / esmeralda_merlot

Пізніше чоловік звільнив жертву, але та вдарила його по обличчю, через що він почав її душити. Коли вона отямилася, сусід ввів засіб для чищення басейну. Щоб позбутися трупа, Крістофер сховав його в шухляду, орендував вантажівку і вивіз тіло в пустелю.

Есмеральда Гонсалес

Есмеральда Гонсалес

instagram / esmeralda_merlot

Також за підозрою проходять ще дві жінки. За даними слідства, вони можуть бути співучасницями. Передбачається, що модель могли вбити в результаті сексуальної гри, яка пішла не за сценарієм.

Підозрювані у вбивстві моделі

Підозрювані у вбивстві моделі

Гонсалес знайдена мертвою

Гонсалес знайдена мертвою

instagram / esmeralda_merlot

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року в Росії по-звірячому вбили відому модель, фіналістку конкурсу Missis World Russia Ксенію Туленкову-Мецгер.

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Місце
США
Теги
модель вбивство
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