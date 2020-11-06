Засудженого Єфремова відправили з СІЗО до колонії. Відео

Софія Ковнір Люди 20:25, 6.11.2020 Оновлено: 20:52, 6.11.2020

Засудженого російського актора Михайла Єфремова відправили відбувати покарання з московського СІЗО до колонії загального режиму.

Відео етапування опублікували в Telegram-каналі Life Shot (його можна подивитися нижче).

На кадрі видно, як машина з артистом виїжджає з московського СІЗО-5 ( "Водник") і направляється до колонії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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