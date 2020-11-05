Засуджений Єфремов став різноробочим і планує створити театр у СІЗО
Засуджений актор Михайло Єфремов вирішив стати різноробочим у СІЗО і створити тюремний театр.
За словами секретаря ОНК Олексія Мельникова, артист також почав читати із сусідами по камері сучасну п'єсу "Аварія", пише "ТАСС".
Крім того, Єфремов хоче, щоб його друзі-артисти виступали в московських СІЗО з концертами і проводили кіновечори.
Також артист планує створити на базі клубу СІЗО тюремний театр і ставити спектаклі, які будуть мати "не тільки розважальну, але й виховну складову".
Відзначимо, що наразі Єфремов чекає рішення Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), яка повинна визначитися з місцем відбуття покарання засудженого.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, у який врізався Єфремов, – помер наступного ранку, 9 червня, в реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму.
Російська Федеральна податкова служба заблокувала рахунки засудженого актора.
Також Михайло Єфремов затримує виплату компенсації родині загиблого Сергія Захарова.