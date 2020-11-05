Засуджений Єфремов став різноробочим і планує створити театр у СІЗО

Засуджений актор Михайло Єфремов вирішив стати різноробочим у СІЗО і створити тюремний театр.

За словами секретаря ОНК Олексія Мельникова, артист також почав читати із сусідами по камері сучасну п'єсу "Аварія", пише "ТАСС".

Крім того, Єфремов хоче, щоб його друзі-артисти виступали в московських СІЗО з концертами і проводили кіновечори.

Також артист планує створити на базі клубу СІЗО тюремний театр і ставити спектаклі, які будуть мати "не тільки розважальну, але й виховну складову".

Відзначимо, що наразі Єфремов чекає рішення Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), яка повинна визначитися з місцем відбуття покарання засудженого.

Як повідомляв OBOZREVATEL :