Засуджений актор Єфремов не може виплатити компенсації постраждалим: названо причину

Засуджений за смертельну ДТП російський актор Михайло Єфремов затримує виплату компенсації родині загиблого Сергія Захарова.

За словами адвоката артиста Петра Хархоріна, у нього закінчилися доступні гроші, пише MK.ru

Так, наразі Єфремов не може скористатися заощадженнями, що зберігаються на особистому банківському рахунку. Тільки після офіційного набуття чинності вироку йому буде дозволено зробити довіреність на свою дружину Софію Кругликову.

"Можна було скористатися засобами з його виробничих рахунків, але на них податкова інспекція через бюрократичні підстави наклала арешт. Гроші поки немає звідки взяти. Три мільйони нашкребли завдяки друзям, знайомим, родичам. Вони скидалися", – розповів юрист.

Також адвокат актора повідомив, що крім офіційних потерпілих, гідну компенсацію отримають і неофіційні – мати і цивільна дружина Сергія Захарова. Питання, про яку конкретно суму йдеться, поки не порушувалося.

Стало відомо, чому Єфремов не виплатив потерпілим компенсації 112 канал

За словами Хархоріна, суд присудив старшому синові Сергія Захарова Віталію 800 тисяч рублів, якому було виплачено 200 тисяч рублів ще до винесення вироку.

"Після вироку адвокат Роман Філіппов їздив до нього в Рязань, щоб передати 600 тисяч рублів, що залишилися, під розписку. Але Філіппову було сказано, що такий розклад не влаштовує, тому що суд присудив 800 тисяч рублів. Ми спочатку стали заперечувати, тому що 200 тисяч рублів він отримав ще до вироку. Але в підсумку не стали сперечатися, і Софія Миколаївна переказала на рахунок потерпілого решту суми. Віталій отримав свій мільйон рублів", – підкреслив адвокат.

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