Застряг в унітазі літака: сина художника Сафронова попередили про небезпеку

Подія із сином відомого художника Ніколаса Сафронова Лукою Затравкіним, який застряг в унітазі літака, може обернутися серйозними наслідками для його здоров'я.

Про це в коментарі виданню "Дни.ру" розповів лікар-проктолог на тлі ажіотажу навколо НП із 200-кілограмовим піаністом.

Лука Сафронов застряг на унітазі в літаку Комсомольська правда

Справа в тому, що під час польоту на висоті від 5 тисяч метрів за бортом повітря розріджене, а тиск настільки малий, що утворюється вакуум. як наслідок, спрацьовує спеціальний датчик тиску і вмикається компресор наддуву.

"Я рекомендую всім авіапасажирам спочатку вставати з унітазу, і вже потім натискати кнопку зливу. Масивний син Сафронова не встав, і в підсумку його засмоктало в унітаз. Це дуже серйозно – у нього від дії вакууму міг розтягтися, випасти або викрутитися кишківник – виникнути так званий "ректальний пролапс", – попередив лікар.

Сина Сафронова попередили про небезпеку для здоров'я instagram / lukasafronovofficial

За словами фахівця, Луці Затравкіну потрібно обов'язково відвідати лікаря після неприємної події в літаку, тому що в іншому випадку – "кишківнику – труба".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лука застряг у туалеті літака під час рейсу з Казані до Москви. Це зафільмував на камеру один із пасажирів і опублікував у мережі. Ролик наробив багато галасу, через що Затравкін оголосив, що подасть до суду на автора.

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