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30 листопада • оновлено в 10:45
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Застряг в унітазі літака: сина художника Сафронова попередили про небезпеку

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Подія із сином відомого художника Ніколаса Сафронова Лукою Затравкіним, який застряг в унітазі літака, може обернутися серйозними наслідками для його здоров'я.

Про це в коментарі виданню "Дни.ру" розповів лікар-проктолог на тлі ажіотажу навколо НП із 200-кілограмовим піаністом.

Лука Сафронов застряг на унітазі в літаку

Лука Сафронов застряг на унітазі в літаку

Комсомольська правда

Справа в тому, що під час польоту на висоті від 5 тисяч метрів за бортом повітря розріджене, а тиск настільки малий, що утворюється вакуум. як наслідок, спрацьовує спеціальний датчик тиску і вмикається компресор наддуву.

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"Я рекомендую всім авіапасажирам спочатку вставати з унітазу, і вже потім натискати кнопку зливу. Масивний син Сафронова не встав, і в підсумку його засмоктало в унітаз. Це дуже серйозно – у нього від дії вакууму міг розтягтися, випасти або викрутитися кишківник – виникнути так званий "ректальний пролапс", – попередив лікар.

Сина Сафронова попередили про небезпеку для здоров'я

Сина Сафронова попередили про небезпеку для здоров'я

instagram / lukasafronovofficial

За словами фахівця, Луці Затравкіну потрібно обов'язково відвідати лікаря після неприємної події в літаку, тому що в іншому випадку – "кишківнику – труба".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лука застряг у туалеті літака під час рейсу з Казані до Москви. Це зафільмував на камеру один із пасажирів і опублікував у мережі. Ролик наробив багато галасу, через що Затравкін оголосив, що подасть до суду на автора.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
здоров'я
Особа
лука Сафронов
Місце
Росія
Тег
літак
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Червоний Данило
Червоний Данило
вот жирный ублюдок! люди по всей россии голодают, а он жрет свин за 10-рых!
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