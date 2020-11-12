Застрелили популярного в США репера МоЗ: подробиці трагедії

У місті Даллас застрелили популярного американського репера Мелвіна Ноубла, відомого як МоЗ.

Подія трапилася 11 листопада на проїжджій частині, пише "The Mirror".

Так, невідомий темношкірий чоловік зупинив свою машину і з вогнепальною зброєю попрямував до репера. Мелвін встиг вибратися зі свого автомобіля і спробував сховатися.

За словами очевидців, зловмисник кілька разів вистрілив в бік МоЗ. В результаті одна куля потрапила йому в потилицю.

Після цього потерпілого доставили в лікарню, де він помер.

На даний момент правоохоронці розшукують злочинця. За інформацію про його місцезнаходження можна отримати нагороду в розмірі п'яти тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30-річного американського актора і зірку телесеріалу "Поверхність" Едді Хассела вбили в штаті Техас.