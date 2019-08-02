"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, поділилася спокусливим фото в купальнику з глибоким декольте.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Камінська зараз відпочиває в Греції.

"Якщо що, то я випадково тут опинилася і ще раз опинюся невипадково", — написала співачка.

Слава Камінська Фото з Instagram

Слава Камінська в купальнику з глибоким декольте Фото з Instagram

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й інші відверті фото Слави Камінської, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

Слава Камінська сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Слава Камінська засвітила пишні груди Фото з Instagram

Спокуслива Слава Камінська Фото з Instagram

Слава Камінська у відвертому купальнику Фото з Instagram

Слава Камінська засвітила пишні груди Фото з Instagram

Слава Камінська сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Слава Камінська продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави й Едгара Камінських з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила у Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.

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