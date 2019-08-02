"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, поділилася спокусливим фото в купальнику з глибоким декольте.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Камінська зараз відпочиває в Греції.
"Якщо що, то я випадково тут опинилася і ще раз опинюся невипадково", — написала співачка.
Слава Камінська
Фото з Instagram
Слава Камінська в купальнику з глибоким декольте
Фото з Instagram
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й інші відверті фото Слави Камінської, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.
Слава Камінська сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Слава Камінська засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Спокуслива Слава Камінська
Фото з Instagram
Слава Камінська у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Слава Камінська засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Слава Камінська сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Слава Камінська продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави й Едгара Камінських з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.
До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила у Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.
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