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"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото

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Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, поділилася спокусливим фото в купальнику з глибоким декольте.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Камінська зараз відпочиває в Греції.

"Якщо що, то я випадково тут опинилася і ще раз опинюся невипадково", — написала співачка.

"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото

Слава Камінська

Фото з Instagram

"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото

Слава Камінська в купальнику з глибоким декольте

Фото з Instagram

Новини
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Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото
"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото
"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото

Пропонуємо подивитися й інші відверті фото Слави Камінської, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото

Слава Камінська сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото

Слава Камінська засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото

Спокуслива Слава Камінська

Фото з Instagram

"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото

Слава Камінська у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото

Слава Камінська засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото

Слава Камінська сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Змушуєш давитися слюнями!" Слава Камінська завела мережу спокусливим фото

Слава Камінська продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави й Едгара Камінських з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила у Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.

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Особа
слава Камінська
Місце
Україна
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