"Заспівають чеченською": Канделакі потрапила в скандал через нахабну заяву щодо України

Російська ведуча і продюсер Тіна Канделакі оскандалилася закликом відправити до України чеченців.

На це звернув увагу блогер Сергій Марченко на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідний скрін заяви росіянки.

"Час чеченському спецназу в туристичну поїздку Україною, два тижні, думаю, вистачить. І заспівають чеченською мовою, ряджені", – написала Канделакі.

Марченко здивувався, чому вона так робить, адже ведуча – з претензією на інтелект, до того ж відноситься до тієї "опозиції", яка не боїться "встати і вголос сказати, що погані бояри дискредитують доброго царя".

Тіна Канделакі Іnstagram

"А тому, що квитки треба продавати. І якщо є в Росії запит зачистити чеченським спецназом Україну, значить, треба відповідати своєму глядачу", – зазначив Марченко.

За його словами, посварити народи хочуть не політики, а такі, як Канделакі. Цього хочуть майже всі росіяни за невеликим винятком.

"Коли ви дискутуєте добре або погано, що марувські труси поїхали трусити д*пою перед солдатами окупаційної армії, просто усвідомте: не можна туди поїхати і залишитися патріотом своєї країни. Тому що там хочуть чеченського спецназу в Києві й обов'язково запитають, чий Крим. І наші юні обдарування натужно блеятимуть на камери, як нещодавно дві ва*ні сестрички у Скрипіна, що вони поза політикою і взагалі за мир, а посварити наші народи хочуть політики. Не політики. Війни хоче Канделакі. Жванецький. Навальний. Мартиросян. Ходорковський. Лепс. Познер. Усі. Весь російський народ, за дуже невеликим винятком", – додав блогер.

У коментарях у Марченка також припустили, що це може бути аккаунт не Канделакі. "Мені здається, суть поста це не змінює, але ось така інформація є і прошу взяти її до уваги", – відповів він.

Тіна Канделакі instagram

У мережі розгорілися суперечки з приводу аккаунта Канделакі. Багато хто підтвердив, що у ведучої не може бути так мало підписників. Хоча Марченко ще раз наполіг, що актуальності пост не скасовує. До того ж, багато хто помітив, що це цілком у дусі росіянки.

"В цілому, цілком у її життєву філософію коммент вписується", – зазначив Марченко.

"Ймовірно, це її аккаунт. На її сторінці і на цьому акаунті плюс-мінус одна тематика. І цей коммент цілком в дусі її сторінки", – підтвердили в мережі.

"Канделакі в опозиції до інтелекту і давно", "Канделакі ніколи не була в опозиції, навпаки підспівувала владі, навіть у 2008-му", "Так що ж вони чеченцями лякають усіх ... прикриваються вічно... самі ні на що не здатні... А у нас свій спецназ знайдеться", – відповіли користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Канделакі заявляла, ніби в Україні "відбулася величезна гуманітарна катастрофа" через "олігархічні клани".

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