Відома українська реперка Alyona Alyona (Альона Савраненко) і скандальний виконавець Kyivstoner (Альберт Васильєв) вразили мережу новим спільним треком.

Пісня отримала назву "Рятувальний круг". Кліп, в якому комічно показують пишнотілих людей, опублікований на YouTube (відео дивіться в кінці новини).

Alyona Alyona та Kyivstoner у кліпі "Рятувальний круг" YouTube

На кадрах Аlyona Alyona і Kyivstoner пародіюють заняття спортом, а також показують дії, які негативно позначаються на фігурі (переїдання, неактивний спосіб життя). Однак при цьому текст композиції розповідає про нематеріальні речі: дружбу, важливість сприйняття себе таким, яким ти є.

Сама реперка сказала про релізнового хіта наступне:

"Добре, коли у тебе є друг. Людина, яка завжди прийде на допомогу і підтримає тебе. А ще краще, коли кожен може бути другом собі сам, любити себе, кожну частину свого тіла, не соромитися того, що відрізняє від інших. Рятувальний круг – у мене і у Альберта він є – це міцна дружба, перевірена роками! Хотілося б, щоб кожен знайшов свій "круг".

Багатьох слухачів здивував той факт, що Kyivstoner, який періодично живе в Москві і виступає в Росії, виконав трек "Рятувальний круг" українською мовою. Користувачі відзначили, що рідна мова "дуже личить" Альберту.

"Боже це кращий фіт-2020! Українською він звучить анріал! Kyivstoner і українська мова – звучить дуже сексуально. Альона просто якась чудотвориця для української сцени", – розсипалися в компліментах фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Alyona Alyona нещодавно увійшла в рейтинг 10 найбільш перспективних реп-виконавців Європи за версією німецького порталу Highsnobiety.

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