Засновник NEXTA про Колю Лукашенка: він готовий стріляти в мирних людей, його "обробили"

Засновник білоруського опозиційного ЗМІ NEXTA Степан Путило (Свєтлов) заявив, що молодший син п'ятого президента Білорусі Олександра Лукашенка – Микола – є "співучасником злочинів свого батька проти народу".

Про це йшла мова в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю для YouTube-каналу "вДудь". Путило також додав, що вихід Колі Лукашенко з автоматом Калашникова, який спровокував ажіотаж в мережі, вже є доказом того, що він свідомо підтримує агресивну політику свого батька (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Коля Лукашенко займається грою на фортепіано, знає китайську та інші іноземні мови, їздить з татом по міжнародних форумах – чим не ідеальний в масовому розумінні політик майбутнього? Я думаю, на це його і налаштовували. Але я не думаю, що білоруси за нього на потенційних виборах можуть проголосувати, тому що дуже велике значення має його прізвище. Якщо він виходить з "калашом", я думаю, він уже як співучасник вважається. Значить, він готовий стріляти в мирних людей", – висловився засновник NEXTA.

Також він додав, що раніше Олександр Лукашенко називав свого молодшого сина "головним опозиціонером в сім'ї", проте сам журналіст в це не вірить. За словами Степана Путила, 16-річного хлопця вже встигли "обробити" так, що він вважає всіх опозиціонерів – провокаторами.

"До цього багато хто його назвав просто сином, якого Лукашенко всюди з собою тягає, і деякі навіть його жаліли. Знову ж, Лукашенко називає його головним опозиціонером в сім'ї, але я в це не вірю. Я думаю у нього така психологічна обробка пропагандистська, більше, ніж там у внутрішніх військах. Ну там вже всі – ляльководи, НАТО, США, все це йому з дитинства вбивають у голову. Ми ж усі провокатори в його розумінні", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодший син Олександра Лукашенка Микола нібито планує переїхати з Мінська до Москви, де буде вчитися в гімназії МГУ (Московський державний університет). Влітку 2020 року вступив до ліцею Білоруського державного університету, але після того як студенти і викладачі БГУ виступили проти диктатури Лукашенка і підтримали протести, Лукашенко-молодший забрав документи з установи.

Внучки Олександра Лукашенка Анастасія та Дарина також забрали документи з ліцею Білоруського державного університету.