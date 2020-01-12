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12 січня • оновлено в 20:24
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"Зашивали підборіддя": Литвинова прокоментувала ДТП в День народження

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Російська актриса театру і кіно Рената Литвинова прокоментувала ДТП, в яку вона потрапила 12 січня, у свій день народження.

Вона повідомила, що відчуває себе вже краще, але медикам довелося серйозно попрацювати над її відновленням. Про це 53-річна зірка написала на своїй сторінці в Instagram.

За словами Литвинової, вона прямувала в салон після пробіжки. Після її збила машина, яка зовсім не збиралася гальмувати. За кермом була дівчина.

Рената Литвинова потрапила в ДТП в День народження

Рената Литвинова потрапила в ДТП в День народження

instagram.com/renatalitvinovaofficiall

"Не виходь з кімнати, не роби помилку..." – всім, хто переживав – зі мною вже все добре, мене дійсно на пішохідному переході збила машина, яка зовсім не збиралася зупинятися. Доктор Теймур Кулієв надав мені необхідну допомогу і зашив підборіддя. Мене збили на шляху в салон після пробіжки – я була абсолютно твереза, всупереч інформації в ЗМІ. Єдине, що я сказала дівчині, яка була за кермом: "Як вам не соромно збивати мене на пішохідному переході, адже у мене сьогодні День народження", – написала в мережі Рената Литвинова.

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"Не виходь з кімнати, не роби помилку ..." - всім, хто переживав - зі мною вже все добре, мене дійсно на пішохідному переході збила машина, яка зовсім не збиралася зупинятися. Доктор Теймур Кулієв надав мені необхідну допомогу і зашив підборіддя. Мене збили на шляху в салон після пробіжки - я була абсолютно твереза, всупереч інформації в ЗМІ) єдине, що я сказала дівчині, яка була за кермом "Як Вам не соромно збивати мене на пішохідному переході, адже у мене сьогодні День народження".

Публікація від Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Відзначимо, що до цього іменинниця опублікувала у своєму мікроблозі "парадне фото", на якому зображена в химерному вбранні.

Парадний портрет?

Публікація від Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Також в честь дня народження вона розмістила знімок зі своєї нової книги.

12января (фото з майбутньої Книги)

Публікація від Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ренату Литвинову збив автомобіль в центрі Москви. 53-річна артистка отримала травми руки і ноги.

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Особа
Рената Литвинова
Місце
Росія
Тег
ДТП
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