''Заробила сама'': Седокова похвалилася квартирою в Москві

Українська співачка, екс-вокалістка "ВІА Гри" Анна Седокова похвалилася покупкою квартири в Москві.
Про це вона написала в своєму Instagram, опублікувавши відповідний знімок, де можна розглянути район російської столиці.
"Сьогодні я собою пишаюся, сьогодні я стала такою серйозною. Сьогодні у мене з'явилася своя велика квартира з нереальним виглядом! Квартира, на яку я заробила сама і правда до неї ще йде іпотека, але з цим я точно впораюся! Знайти 30 відсотків, замість 9 за два тижні, пройти через мільйон випробувань, подолати тисячу і одну перешкоду, але все ж зробити це", – похвалилася співачка.
Вона додала, що напише про це в своїй книзі, додавши, що на неї чекає "великий ремонт, багато турбот". "Живемо далі! Привіт 2019", – підсумувала артистка.
Сьогодні я собою пишаюся, сьогодні я стала такою серйозною. Сьогодні у мене з'явилася своя велика квартира з нереальним виглядом! Квартира, на яку я заробила сама і правда до неї ще йде іпотека, але з цим я точно впораюся! Знайти 30 відсотків, замість 9 за два тижні, пройти через мільйон випробувань, подолати тисячу і одну перешкоду, але все ж зробити це! Коли-небудь, я напишу про це в своїй книзі, але це буде трохи пізніше.) Попереду великий ремонт, багато турбот і якщо ви знаєте, хто мені з цим може допомогти (великі декор компанії, дизайнери, архітектори) пишіть мені, але це всі вже в Новому Році! А сьогодні Мама може мною пишатися! Я зробила це ❤️Спасібо тим, хто був зі мною і проходив цей квест. Живемо далі! Привіт 2019 🤗
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Седокова засвітила на росТБ пишні груди у відвертому вбранні.