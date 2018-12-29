''Заробила сама'': Седокова похвалилася квартирою в Москві

Українська співачка, екс-вокалістка "ВІА Гри" Анна Седокова похвалилася покупкою квартири в Москві.

Про це вона написала в своєму Instagram, опублікувавши відповідний знімок, де можна розглянути район російської столиці.

"Сьогодні я собою пишаюся, сьогодні я стала такою серйозною. Сьогодні у мене з'явилася своя велика квартира з нереальним виглядом! Квартира, на яку я заробила сама і правда до неї ще йде іпотека, але з цим я точно впораюся! Знайти 30 відсотків, замість 9 за два тижні, пройти через мільйон випробувань, подолати тисячу і одну перешкоду, але все ж зробити це", – похвалилася співачка.

Вона додала, що напише про це в своїй книзі, додавши, що на неї чекає "великий ремонт, багато турбот". "Живемо далі! Привіт 2019", – підсумувала артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Седокова засвітила на росТБ пишні груди у відвертому вбранні.