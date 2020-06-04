"Зарізаний" лідер "Чоловічої держави" виявився живим: навіщо поширили фейк

Марія Дідик люди 14:44, 4.06.2020 Оновлено: 14:59, 4.06.2020

Смерть лідера "Чоловічої держави" Владислава Позднякова виявилася інсценуванням. Чоловік поширив фейк, щоб привернути увагу до своєї спільноти.

Про це в соціальних мережах заявив сам Поздняков. Він додав, що "трюк з інсценуванням" перевершив усі можливі очікування", і порівняв його з операцією СБУ з інсценуванням загибелі журналіста Аркадія Бабченка.

"Єдине, що не входило в наші плани, це те, що моїй матері почнуть телефонувати зі слідчого комітету Москви та приїжджати додому менти з Балаково, з'ясовуючи у неї деталі "вбивства". Власне, тому я і воскрес сьогодні, а не за кілька тижнів, як і планував", – сказано в повідомленні Позднякова.

Також в пості йдеться, що інсценування готувалося кілька днів.

"Перед тим як його зробити, ми перелопатили майже сотню фото реальної різанини", – пише Поздняков.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський актор Грегорі Тайрі Бойс, який зіграв однокласника головної героїні Белли у фільмі "Сутінки", і його дівчина Наталі знайдені мертвими в Лас-Вегасі.

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